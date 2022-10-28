***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 08:55
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 2.500.000 -289.570 2.210.430 2.210.430
Transferler
-289.570 289.570
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.018 -7.488.194 -7.498.212 -7.498.212
Sermaye Arttırımı
14.397.000 14.397.000 14.397.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 16.897.000 -10.018 -289.570 -7.488.194 9.109.218 9.109.218
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 16.897.000 -6.478 12.900.000 -289.570 -12.906.977 16.593.975 16.593.975
Transferler
-12.906.977 12.906.977
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.774 -14.383.171 -14.393.945 -14.393.945
Sermaye Arttırımı
35.900.000 -12.900.000 23.000.000 23.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 52.797.000 -17.252 0 -13.196.547 -14.383.171 25.200.030 25.200.030
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.909.291 -4.410.616
Dönem Karı (Zararı)
-14.383.171 -7.488.194
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-14.383.171 -7.488.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
497.359 175.897
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 363.748 208.896
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
146.717 58.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 146.717 58.571
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 -107.265
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -107.265
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -13.106 15.695
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.795.103 2.901.681
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-25.530.086 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
256.870 -76.772
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 256.870 -76.772
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.476.032 -3.716.959
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -1.476.032 -3.716.959
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -112.814 -204.993
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.442.654 592.576
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 35.442.654 592.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -39.015 1.065.210
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.020.592 6.050.080
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 8.167.810 5.726.170
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -147.218 323.910
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-767.066 -807.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-674.360 -709.778
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
8 -92.706 -97.683
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.909.291 -4.410.616
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-931.673 -2.004.799
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-931.673 -2.004.799
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -931.673 -1.061.441
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -943.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.799.365 14.576.986
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
15 23.000.000 14.397.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 72.721
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 72.721
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-200.635 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-200.635 0
Alınan Faiz
0 107.265
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.776.983 8.161.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.776.983 8.161.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 9.667.056 4.861.707
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 33.444.039 13.023.278
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 33.444.039 9.667.056
Finansal Yatırımlar
5 25.530.086 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 25.530.086 0
Ticari Alacaklar
7 117.505 374.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 117.505 374.375
Diğer Alacaklar
8 7.243.180 5.596.159
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 214.954 43.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.028.226 5.552.194
Peşin Ödenmiş Giderler
9 513.155 400.341
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 513.155 400.341
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
21 0 8.713
Diğer Dönen Varlıklar
10 2.165.633 1.491.273
ARA TOPLAM
69.013.598 17.537.917
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.013.598 17.537.917
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
14.000 14.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 14.000 14.000
Maddi Duran Varlıklar
11 1.945.909 1.283.331
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 928.972 1.093.195
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.888.881 2.390.526
TOPLAM VARLIKLAR
71.902.479 19.928.443
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 78.527 279.162
Ticari Borçlar
7 37.391.321 1.948.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 37.391.321 1.948.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 279.406 318.421
Diğer Borçlar
8 8.702.780 682.188
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 8.167.810 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 534.970 682.188
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 61.225 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 61.225 0
ARA TOPLAM
46.513.259 3.228.438
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
46.513.259 3.228.438
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
136.456 37.496
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 136.456 37.496
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 52.734 68.534
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
189.190 106.030
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.702.449 3.334.468
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
25.200.030 16.593.975
Ödenmiş Sermaye
15 52.797.000 16.897.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-17.252 -6.478
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.252 -6.478
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.252 -6.478
Diğer Yedekler
0 12.900.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 -13.196.547 -289.570
Net Dönem Karı veya Zararı
15 -14.383.171 -12.906.977
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
25.200.030 16.593.975
TOPLAM KAYNAKLAR
71.902.479 19.928.443
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 7.608.002 248.799 4.890.832 182.766
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.608.002 248.799 4.890.832 182.766
BRÜT KAR (ZARAR)
7.608.002 248.799 4.890.832 182.766
Genel Yönetim Giderleri
17 -19.677.727 -8.641.472 -8.301.310 -4.087.001
Pazarlama Giderleri
17 -10.844.090 -300.815 -2.642.013 -266.525
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.700.172 247.142 2.087.142 1.140
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.447.226 -354.011 -586.309 -330.669
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.660.869 -8.800.357 -4.551.658 -4.500.289
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 443.902 0 443.902 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.216.967 -8.800.357 -4.107.756 -4.500.289
Finansman Gelirleri
18 7.292.090 1.582.788 3.277.402 779.329
Finansman Giderleri
18 -471.400 -254.930 -228.270 -157.692
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.396.277 -7.472.499 -1.058.624 -3.878.652
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
13.106 -15.695 -1.795 -717
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.106 -15.695 -1.795 -717
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.383.171 -7.488.194 -1.060.419 -3.879.369
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.383.171 -7.488.194 -1.060.419 -3.879.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-14.383.171 -7.488.194 -1.060.419 -3.879.369
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.774 -10.018 -19.837 -8.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.774 -10.018 -19.837 -8.244
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
2.694 2.505 4.960 2.062
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
15 -13.468 -12.523 -24.797 -10.306
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.774 -10.018 -19.837 -8.244
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.393.945 -7.498.212 -1.080.256 -3.887.613
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-14.393.945 -7.498.212 -1.080.256 -3.887.613
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074929
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