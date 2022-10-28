***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 2.500.000 -289.570 2.210.430 2.210.430Transferler-289.570 289.570Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.018 -7.488.194 -7.498.212 -7.498.212Sermaye Arttırımı14.397.000 14.397.000 14.397.000Dönem Sonu Bakiyeler15 16.897.000 -10.018 -289.570 -7.488.194 9.109.218 9.109.218Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 16.897.000 -6.478 12.900.000 -289.570 -12.906.977 16.593.975 16.593.975Transferler-12.906.977 12.906.977Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.774 -14.383.171 -14.393.945 -14.393.945Sermaye Arttırımı35.900.000 -12.900.000 23.000.000 23.000.000Dönem Sonu Bakiyeler15 52.797.000 -17.252 0 -13.196.547 -14.383.171 25.200.030 25.200.030Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.909.291 -4.410.616Dönem Karı (Zararı)-14.383.171 -7.488.194Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-14.383.171 -7.488.194Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler497.359 175.897Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 363.748 208.896Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler146.717 58.571Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 146.717 58.571Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 -107.265Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 0 -107.265Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -13.106 15.695İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler15.795.103 2.901.681Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-25.530.086 0Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler256.870 -76.772İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 256.870 -76.772Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.476.032 -3.716.959İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -1.476.032 -3.716.959Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -112.814 -204.993Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler35.442.654 592.576İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 35.442.654 592.576Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -39.015 1.065.210Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8.020.592 6.050.080İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 8.167.810 5.726.170İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -147.218 323.910İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-767.066 -807.461Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-674.360 -709.778Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8 -92.706 -97.683Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.909.291 -4.410.616YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-931.673 -2.004.799Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-931.673 -2.004.799Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -931.673 -1.061.441Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -943.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.799.365 14.576.986Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri15 23.000.000 14.397.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 72.721Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri0 72.721Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-200.635 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-200.635 0Alınan Faiz0 107.265YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.776.983 8.161.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.776.983 8.161.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.667.056 4.861.707DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 33.444.039 13.023.278Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 33.444.039 9.667.056Finansal Yatırımlar5 25.530.086 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 25.530.086 0Ticari Alacaklar7 117.505 374.375İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 117.505 374.375Diğer Alacaklar8 7.243.180 5.596.159İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 214.954 43.965İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.028.226 5.552.194Peşin Ödenmiş Giderler9 513.155 400.341İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 513.155 400.341Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 0 8.713Diğer Dönen Varlıklar10 2.165.633 1.491.273ARA TOPLAM69.013.598 17.537.917TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR69.013.598 17.537.917DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar14.000 14.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 14.000 14.000Maddi Duran Varlıklar11 1.945.909 1.283.331Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 928.972 1.093.195TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.888.881 2.390.526TOPLAM VARLIKLAR71.902.479 19.928.443KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 78.527 279.162Ticari Borçlar7 37.391.321 1.948.667İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 37.391.321 1.948.667Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 279.406 318.421Diğer Borçlar8 8.702.780 682.188İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 8.167.810 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 534.970 682.188Kısa Vadeli Karşılıklar13 61.225 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 61.225 0ARA TOPLAM46.513.259 3.228.438TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER46.513.259 3.228.438UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar136.456 37.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 136.456 37.496Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 52.734 68.534TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER189.190 106.030TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.702.449 3.334.468ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar25.200.030 16.593.975Ödenmiş Sermaye15 52.797.000 16.897.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-17.252 -6.478Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.252 -6.478Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-17.252 -6.478Diğer Yedekler0 12.900.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 -13.196.547 -289.570Net Dönem Karı veya Zararı15 -14.383.171 -12.906.977TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.200.030 16.593.975TOPLAM KAYNAKLAR71.902.479 19.928.443Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 7.608.002 248.799 4.890.832 182.766TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.608.002 248.799 4.890.832 182.766BRÜT KAR (ZARAR)7.608.002 248.799 4.890.832 182.766Genel Yönetim Giderleri17 -19.677.727 -8.641.472 -8.301.310 -4.087.001Pazarlama Giderleri17 -10.844.090 -300.815 -2.642.013 -266.525Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 3.700.172 247.142 2.087.142 1.140Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.447.226 -354.011 -586.309 -330.669ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-21.660.869 -8.800.357 -4.551.658 -4.500.289Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler20 443.902 0 443.902 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-21.216.967 -8.800.357 -4.107.756 -4.500.289Finansman Gelirleri18 7.292.090 1.582.788 3.277.402 779.329Finansman Giderleri18 -471.400 -254.930 -228.270 -157.692SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.396.277 -7.472.499 -1.058.624 -3.878.652Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri13.106 -15.695 -1.795 -717Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri13.106 -15.695 -1.795 -717SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.383.171 -7.488.194 -1.060.419 -3.879.369DÖNEM KARI (ZARARI)-14.383.171 -7.488.194 -1.060.419 -3.879.369Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-14.383.171 -7.488.194 -1.060.419 -3.879.369Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.774 -10.018 -19.837 -8.244Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.774 -10.018 -19.837 -8.244Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.694 2.505 4.960 2.062Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi15 -13.468 -12.523 -24.797 -10.306Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.774 -10.018 -19.837 -8.244TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.393.945 -7.498.212 -1.080.256 -3.887.613Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları-14.393.945 -7.498.212 -1.080.256 -3.887.613http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074929BIST