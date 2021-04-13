***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.04.2021 16:57
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2021 tarih, D-011 numaralı Lisans Yetki Belgesi ile kurumumuz "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Lisans Belgesi ile söz konusu belge kapsamında yetkili olduğumuz faaliyet konuları EK'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927504
BIST
17:041.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
17:048,1498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
17:049,7305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0138
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
17:04457,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,42
|Açılış
|: 457,47
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler17:02
|QUAGR
|21,90
|1.185.338
|% 9,99
|
|MTRKS
|49,56
|6.607.438
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.585.114
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.580.448
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.210.418
|% 9,96
|
|SAYAS
|30,78
|20.293.056
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.536.691
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|EREGL
|17,33
|1.797.319.920
|% 5,67
|
|GARAN
|6,69
|1.055.733.194
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,38
|691.817.886
|% 0,54
|
|FENER
|32,48
|612.308.267
|% 3,77
|
|THYAO
|11,76
|607.218.034
|% -1,75
|
|EKGYO
|1,78
|497.132.078
|% -2,20
|
|YKBNK
|2,09
|467.771.981
|% 0,97
|
|TSKB
|1,28
|292.763.001
|% -4,48
|
|GARAN
|6,69
|1.055.733.194
|% 1,06
|
|EREGL
|17,33
|1.797.319.920
|% 5,67
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1454
|8,1499
|% 0,00
|
|Euro
|9,7250
|9,7324
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,1774
|11,2335
|% 0,09
|
|Frank
|8,8055
|8,8585
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1673
|2,1781
|% 0,04
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.749
|15,85
|
|Altın Gr.
|458
|458
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,48
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,15
|
|B. Petrol
|63,88
|63,88
|0,60
|