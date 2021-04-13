***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2021 tarih, D-011 numaralı Lisans Yetki Belgesi ile kurumumuz "Dar Yetkili Aracı Kurum" olarak yetkilendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen Lisans Belgesi ile söz konusu belge kapsamında yetkili olduğumuz faaliyet konuları EK'te yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927504BIST