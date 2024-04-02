***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 19:01
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Açıklamalar
Şirketimiz Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin %100 hakim ortağı olan Kognivia Yazılım A.Ş.'nin ortaklık yapısında meydana gelen pay devirleri sonrasında, Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin dolaylı ortaklık yapısı değişmiş olup yaşanan değişiklik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Şirketimizin doğrudan ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yaşanmamış olup pay devri öncesi ve sonrasında dolaylı ortaklık yapısı ekteki şekilde oluşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266020
BIST
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17:599.041
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -116,67
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
8.993
En Yüksek
9.266
17:5932,0586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1199
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:5934,5835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0923
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:592.328,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -6,13
|Açılış
|: 2.328,91
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.349,54
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAYLA
|20,02
|19.742.912
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|109.254.341
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|46.268.092
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|68.622.827
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|126.561.151
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|371.455.725
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|407.296.225
|% -9,97
|
|VRGYO
|36,52
|217.942.541
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|658.146.328
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|11.057.549.360
|% -2,22
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|AKBNK
|49,30
|5.655.136.479
|% 3,14
|
|SAHOL
|85,40
|4.656.560.322
|% 1,07
|
|ISCTR
|11,43
|7.421.198.964
|% -0,70
|
|ZOREN
|5,99
|2.344.211.040
|% -2,28
|
|YKBNK
|29,02
|6.236.285.958
|% 2,11
|
|EKGYO
|8,95
|1.528.251.622
|% -3,24
|
|SKBNK
|4,37
|567.845.877
|% 6,59
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0271
|32,0586
|% -0,37
|
|Euro
|34,5156
|34,5835
|% -0,27
|
|Sterlin
|40,5374
|40,7406
|% 0,40
|
|Frank
|35,5406
|35,7187
|% -0,09
|
|Riyal
|8,5966
|8,6397
|% 0,23
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,79
|25,82
|% 0,66
|
|Platin
|921,50
|923,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,01
|999,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,32
|88,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.261,21
|2.261,55
|% 0,66
|