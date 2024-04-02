***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.04.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAçıklamalarŞirketimiz Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin %100 hakim ortağı olan Kognivia Yazılım A.Ş.'nin ortaklık yapısında meydana gelen pay devirleri sonrasında, Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin dolaylı ortaklık yapısı değişmiş olup yaşanan değişiklik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Şirketimizin doğrudan ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yaşanmamış olup pay devri öncesi ve sonrasında dolaylı ortaklık yapısı ekteki şekilde oluşmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266020BIST