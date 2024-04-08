***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2024 13:54
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin %100 hakim ortağı olan Kognivia Yazılım A.Ş.'nin ortaklık yapısında meydana gelen pay devirleri sonrasında, Midas Menkul Değerler A.Ş.'nin dolaylı ortaklık yapısı değişmiş olup yaşanan değişiklik Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Şirketimizin doğrudan ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik yaşanmamış olup pay devri öncesi ve sonrasında dolaylı ortaklık yapısı ekteki şekilde oluşmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269922
BIST
'
14:189.730
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 111,62
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
14:1832,0905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0747
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
14:1834,9133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1608
|Açılış
|: 34,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
14:182.414,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,65
|Açılış
|: 2.414,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler14:16
|ODINE
|75,35
|415.969.409
|% 10,00
|
|ENTRA
|13,31
|17.761.157
|% 10,00
|
|TETMT
|12.242,50
|30.431.265
|% 10,00
|
|BARMA
|20,02
|89.214.493
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|305.850.786
|% 9,99
|
|FONET
|27,90
|59.720.731
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|12.261.585
|% -9,99
|
|PEKGY
|8,95
|1.039.326.451
|% -9,96
|
|KERVN
|1,95
|880.538
|% -8,02
|
|ALCAR
|1.470,00
|214.008.354
|% -4,79
|
|THYAO
|310,25
|7.127.097.779
|% 0,98
|
|ISCTR
|12,95
|3.824.758.903
|% 1,49
|
|YKBNK
|30,58
|2.568.644.490
|% 1,26
|
|TUPRS
|180,40
|2.452.751.351
|% 0,39
|
|EREGL
|42,00
|2.291.042.103
|% 1,50
|
|ISCTR
|12,95
|3.824.758.903
|% 1,49
|
|ZOREN
|5,84
|769.734.605
|% 1,57
|
|VAKBN
|17,62
|2.179.243.775
|% 5,89
|
|PEKGY
|8,95
|1.039.326.451
|% -9,96
|
|EKGYO
|10,31
|1.142.675.625
|% 4,35
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0842
|32,0903
|% 0,23
|
|Euro
|34,9062
|34,9331
|% 0,52
|
|Sterlin
|40,5872
|40,7906
|% 0,64
|
|Frank
|35,4717
|35,6495
|% 0,27
|
|Riyal
|8,5696
|8,6125
|% 0,68
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,75
|27,78
|% 0,66
|
|Platin
|941,46
|942,43
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.014,91
|1.017,06
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,39
|90,39
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.340,08
|2.340,46
|% 0,66
|