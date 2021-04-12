***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2021 15:10
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.484.000
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EGEM ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
UMUT BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
CAMİLLA BEZERRA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926683
BIST
17:141.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,59
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
17:148,1482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
17:149,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0125
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
17:14454,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,14
|Açılış
|: 454,17
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
452,87
BIST En Aktif Hisseler17:14
|PENGD
|4,51
|141.469.099
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|724.306
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|919.680
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.300.189
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.794.091
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,28
|1.037.131.798
|% -7,56
|
|GARAN
|6,63
|675.742.626
|% -0,15
|
|EREGL
|16,45
|661.485.383
|% 0,86
|
|HALKB
|4,52
|633.952.116
|% -0,44
|
|PETKM
|6,03
|571.996.078
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,08
|357.381.061
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|267.168.952
|% -2,13
|
|HALKB
|4,52
|633.952.116
|% -0,44
|
|TSKB
|1,35
|150.064.580
|% 0,00
|
|GARAN
|6,63
|675.742.626
|% -0,15
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1409
|8,1482
|% -0,08
|
|Euro
|9,7053
|9,7157
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1582
|11,2142
|% 0,15
|
|Frank
|8,7869
|8,8398
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1647
|2,1755
|% -0,15
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|453
|454
|-3,80
|
|Cumhuriyet
|3.013
|3.058
|-14,00
|
|Tam
|2.992
|3.067
|-20,51
|
|Yarım
|1.446
|1.484
|-9,92
|
|Çeyrek
|725
|742
|-4,96
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,14
|