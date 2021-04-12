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***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.04.2021 15:10



***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.484.000

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EGEM ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
UMUT BOZKURT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi
CAMİLLA BEZERRA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926683


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENGD 4,51 141.469.099 % 10,00  
QUAGR 19,91 724.306 % 10,00  
KENT 372,90 4.329.488 % 10,00  
TUREX 15,97 919.680 % 9,99  
TKURU 334,80 6.729.577 % 9,99  
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17:14 Alış Satış %  
Altın Gr. 453 454 -3,80  
Cumhuriyet 3.013 3.058 -14,00  
Tam 2.992 3.067 -20,51  
Yarım 1.446 1.484 -9,92  
Çeyrek 725 742 -4,96  
Gümüş Gr. 6,49 6,50 -0,14  
Seans Raporu 17:14
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