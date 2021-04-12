***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkez Adresi Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No.3 - D:1 Altunizade Üsküdar Istanbul 34662İnternet Adresi https://www.getmidas.com/Elektronik Posta AdresiE-postadestek@getmidas.comİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksBestekar Saadettin Kaynak Sokak No.3 - D:1 Altunizade Üsküdar Istanbul 34662 0850 241 22 41 0232 325 99 70Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu 661201-Menkul Kıymetler Aracılık FaaliyetleriMidas Menkul Değerler A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu'nca 31/03/2021 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde Bulunmak üzere ''Dar Yetkili Aracı Kurum'' olarak yetkilendirilmiştir.Şirketin Süresi SüresizBorsa Üyelik Tarihi 31.03.2021Yetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıSermaye Piyasası Kurulu - Dar Yetkili Aracı Kurum 31.03.2021 D-011Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriKayıtlı Sermaye Tavanı 0Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.500.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)TOPLAM 100 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)EGEM ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey YöneticiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEGEM ERASLAN Genel MüdürSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviEGEM ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/ GENEL MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926667BIST