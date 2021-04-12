***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.04.2021 14:38
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İşletme Adı MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkez Adresi Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No.3 - D:1 Altunizade Üsküdar Istanbul 34662
İnternet Adresi https://www.getmidas.com/
Elektronik Posta Adresi
E-posta
destek@getmidas.com
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No.3 - D:1 Altunizade Üsküdar Istanbul 34662 0850 241 22 41 0232 325 99 70
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu 661201-Menkul Kıymetler Aracılık Faaliyetleri
Midas Menkul Değerler A.Ş. , Sermaye Piyasası Kurulu'nca 31/03/2021 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyetinde Bulunmak üzere ''Dar Yetkili Aracı Kurum'' olarak yetkilendirilmiştir.
Şirketin Süresi Süresiz
Borsa Üyelik Tarihi 31.03.2021
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Sermaye Piyasası Kurulu - Dar Yetkili Aracı Kurum 31.03.2021 D-011
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 0
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.500.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
TOPLAM 100 TRY 100
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EGEM ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EGEM ERASLAN Genel Müdür
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
EGEM ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI/ GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926667
BIST