***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.06.2021 15:08
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KOGNİVİA YAZILIM A.Ş. 8484000 TRY 100
TOPLAM 8484000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940161
BIST
16:311.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,74
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:318,6656
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0369
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:3110,5598
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0102
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:31525,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,41
|Açılış
|: 525,84
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:29
|DOBUR
|13,90
|2.718.113
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.724.260
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|37.040.818
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|367.276.983
|% 9,87
|
|ERBOS
|98,00
|141.970.224
|% 8,65
|
|PKENT
|2.691,00
|3.174.825
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,92
|753.561.258
|% -6,89
|
|THYAO
|14,06
|1.110.352.681
|% 0,50
|
|GARAN
|8,10
|786.037.049
|% 0,75
|
|KARSN
|3,92
|753.561.258
|% -6,89
|
|KOZAL
|120,50
|516.322.492
|% 1,18
|
|PETKM
|6,36
|511.515.983
|% 0,63
|
|KARSN
|3,92
|753.561.258
|% -6,89
|
|YKBNK
|2,21
|264.770.749
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|786.037.049
|% 0,75
|
|BOBET
|4,23
|367.276.983
|% 9,87
|
|PETKM
|6,36
|511.515.983
|% 0,63
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6628
|8,6652
|% -0,43
|
|Euro
|10,5520
|10,5579
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,2642
|12,3257
|% 0,21
|
|Frank
|9,6054
|9,6633
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3039
|2,3154
|% -0,42
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|17,84
|
|Altın Gr.
|526
|526
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.527
|4,00
|
|Tam
|3.458
|3.545
|2,59
|
|Yarım
|1.671
|1.715
|1,26
|
|Çeyrek
|838
|857
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,05
|
|B. Petrol
|72,12
|72,12
|0,81
|
Seans Raporu
16:29
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-
16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 4 artarak (% 0.51 ) 1, 256
-
16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FRIGO, BOBET, DOBUR, ATATP, RODRG
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERIT, PKENT
-
16:42
ICBCT, DOBUR, BJKAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:42
MERIT, CANTE, ATAGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında