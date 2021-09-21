***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2021 16:29
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.897.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KOGNİVİA YAZILIM A.Ş. 16897000 TRY 100
TOPLAM 16897000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964745
BIST
17:071.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,03
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.387
17:078,6573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0074
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
17:0710,1540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0069
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
17:07493,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,04
|Açılış
|: 493,63
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
493,85
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler17:07
|PENTA
|148,50
|30.978.477
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,00
|169.198.225
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.882.838
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|RALYH
|4,19
|14.326.353
|% 9,97
|
|TSGYO
|2,90
|29.159.868
|% -7,35
|
|SANFM
|23,36
|9.674.352
|% -6,56
|
|HUBVC
|10,92
|89.944.114
|% -5,94
|
|METRO
|1,44
|35.263.837
|% -5,26
|
|SELVA
|7,91
|73.129.565
|% -4,93
|
|TEZOL
|17,30
|542.325.883
|% -3,57
|
|ISKPL
|6,73
|270.047.142
|% -1,17
|
|EKGYO
|1,77
|269.833.815
|% -0,56
|
|KOZAL
|93,10
|256.276.064
|% -0,05
|
|ORCAY
|17,17
|218.882.838
|% 9,99
|
|ISKPL
|6,73
|270.047.142
|% -1,17
|
|EGEPO
|6,39
|202.601.928
|% 8,86
|
|TEZOL
|17,30
|542.325.883
|% -3,57
|
|UNLU
|5,80
|141.201.679
|% 8,82
|
|PEKGY
|0,95
|13.613.451
|% 1,06
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6543
|8,6573
|% -0,09
|
|Euro
|10,1507
|10,1540
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,7844
|11,8435
|% -0,14
|
|Frank
|9,3300
|9,3862
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3005
|2,3120
|% -0,16
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|8,41
|
|Altın Gr.
|493
|493
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.264
|3.313
|17,00
|
|Tam
|3.251
|3.333
|19,64
|
|Yarım
|1.572
|1.612
|9,50
|
|Çeyrek
|788
|806
|4,76
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,42
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,06
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|0,10
|