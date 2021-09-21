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***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2021 16:29



***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 16.897.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KOGNİVİA YAZILIM A.Ş. 16897000 TRY 100
TOPLAM 16897000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964745


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BIST En Aktif Hisseler17:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PENTA 148,50 30.978.477 % 10,00  
YEOTK 55,00 169.198.225 % 10,00  
ORCAY 17,17 218.882.838 % 9,99  
UZERB 30,82 220.768 % 9,99  
RALYH 4,19 14.326.353 % 9,97  
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17:07 Alış Satış %  
Dolar 8,6543 8,6573 % -0,09  
Euro 10,1507 10,1540 % -0,07  
Sterlin 11,7844 11,8435 % -0,14  
Frank 9,3300 9,3862 % 0,29  
Riyal 2,3005 2,3120 % -0,16  
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17:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.773 1.773 8,41  
Altın Gr. 493 493 1,84  
Cumhuriyet 3.264 3.313 17,00  
Tam 3.251 3.333 19,64  
Yarım 1.572 1.612 9,50  
Çeyrek 788 806 4,76  
Gümüş.Ons 22,39 22,42 0,14  
Gümüş Gr. 6,26 6,27 0,06  
B. Petrol 74,02 74,02 0,10  
Seans Raporu 17:07
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