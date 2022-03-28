***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.03.2022 15:51
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 29.797.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KOGNİVİA YAZILIM A.Ş. 29797000 TRY 100
TOPLAM 29797000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013414
BIST
15:562.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 10,43
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
15:5614,8486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
15:5616,2676
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0273
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
15:56926,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,22
|Açılış
|: 926,69
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler15:54
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|833.959
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.668.608
|% 9,90
|
|SERVE
|18,21
|710.481
|% 9,90
|
|MERKO
|3,80
|16.168.868
|% 9,83
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|199.748.708
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|64.240.361
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|SKTAS
|3,18
|14.819.998
|% -4,79
|
|THYAO
|28,98
|3.203.563.656
|% 2,91
|
|SASA
|61,80
|1.909.501.442
|% 3,00
|
|KARSN
|5,08
|1.101.271.137
|% 2,63
|
|KRDMD
|15,31
|1.013.131.757
|% 0,07
|
|EREGL
|32,92
|976.777.913
|% -0,84
|
|ODAS
|1,84
|684.478.738
|% 9,52
|
|KARSN
|5,08
|1.101.271.137
|% 2,63
|
|EKGYO
|2,35
|378.778.103
|% 3,07
|
|THYAO
|28,98
|3.203.563.656
|% 2,91
|
|DOHOL
|3,29
|327.310.704
|% 1,86
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8420
|14,8459
|% 0,10
|
|Euro
|16,2551
|16,2659
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,3880
|19,4852
|% -0,53
|
|Frank
|15,8171
|15,9124
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9452
|3,9649
|% 0,09
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,85
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.230
|-50,00
|
|Tam
|6.108
|6.261
|-50,32
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-24,34
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-12,17
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,18
|
|B. Petrol
|112
|112
|-5,27
|
Seans Raporu
15:54
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16:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 58 artarak (% 0.29 ) 1, 963
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16:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MERKO, FRIGO, KENT, ODAS, ULUSE
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16:09
VAKKO, MERKO, ODAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:09
TTRAK, ISBIR, ACSEL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:09XEUR
EURO serbest piyasada 16.22 liradan (ALIŞ) işlem