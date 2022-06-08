***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.06.2022 08:56
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Midas Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nca 31/03/2021 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyeti 31/05/2022 tarihinden itibaren İşlem Aracılığı Faaliyeti ile Sınırlı Saklama Hizmetinde bulunmak üzere ''KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM'' olarak yetkilendirilmiştir.
Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.
Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar Hisse Senetleri Piyasası
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Sermaye Piyasası Kurulu - Kısmi Yetkili Aracı Kurum 31.05.2022 K-024
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EGEM ERASLAN Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür
İBRAHİM EREN ERENTOK Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
EGEM ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KISMET ÇAKMAK MÜFETTİŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035623
BIST
11:102.656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,97
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:1017,1008
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 0,3466
|Açılış
|: 17,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1089
En Düşük
16,7519
11:1018,3629
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,3896
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3629
En Düşük
17,8912
11:101.016,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 18,81
|Açılış
|: 1.016,64
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:10
|EMKEL
|2,61
|24.633.601
|% 9,66
|
|FONET
|11,93
|27.440.446
|% 7,87
|
|TGSAS
|15,41
|25.106.564
|% 7,61
|
|ULUUN
|21,90
|167.833.750
|% 6,31
|
|HATEK
|7,80
|14.710.334
|% 5,79
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|11,97
|29.383.578
|% -6,85
|
|TETMT
|245,10
|10.908.316
|% -6,77
|
|RYGYO
|4,65
|41.143.843
|% -6,06
|
|THYAO
|49,46
|2.076.151.710
|% 2,06
|
|SISE
|23,22
|1.206.565.390
|% 0,61
|
|KRDMD
|15,49
|897.146.777
|% 2,45
|
|EREGL
|35,28
|778.509.575
|% 1,67
|
|SAHOL
|21,18
|669.563.952
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,26
|229.412.903
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,85
|269.753.797
|% 0,35
|
|DOHOL
|4,22
|350.554.351
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,85
|330.783.901
|% -0,61
|
|ODAS
|3,04
|195.595.349
|% 1,33
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0965
|17,1008
|% 2,07
|
|Euro
|18,3267
|18,3629
|% 2,17
|
|Sterlin
|21,3924
|21,4997
|% 1,73
|
|Frank
|17,4414
|17,5465
|% 1,66
|
|Riyal
|4,5446
|4,5674
|% 2,06
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-3,45
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|18,94
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,51
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:25EMKEL
Yüzde 9.66 oranında artışla 2.61 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 688, 250 adet işlem
-
11:24GZNMI
Yüzde 4.63 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 138, 933 adet işlem
-
11:23SANEL
Yüzde 4.11 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 343, 996 adet işlem
-
11:22ULUUN
Yüzde 6.12 oranında artışla 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 782, 516 adet işlem
-
11:21XU100
Endeks 2, 657 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 15, 296.00 milyon TL de