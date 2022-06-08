***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Midas Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nca 31/03/2021 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyeti 31/05/2022 tarihinden itibaren İşlem Aracılığı Faaliyeti ile Sınırlı Saklama Hizmetinde bulunmak üzere ''KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM'' olarak yetkilendirilmiştir.Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar Hisse Senetleri PiyasasıYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi NumarasıSermaye Piyasası Kurulu - Kısmi Yetkili Aracı Kurum 31.05.2022 K-024Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEGEM ERASLAN Yönetim Kurulu Başkanı Genel MüdürİBRAHİM EREN ERENTOK Genel Müdür Genel Müdür YardımcısıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviEGEM ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANIKISMET ÇAKMAK MÜFETTİŞhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035623BIST