Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.06.2022 08:56
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Midas Menkul Değerler A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nca 31/03/2021 tarihinden itibaren Emir İletimine Aracılık Faaliyeti 31/05/2022 tarihinden itibaren İşlem Aracılığı Faaliyeti ile Sınırlı Saklama Hizmetinde bulunmak üzere ''KISMİ YETKİLİ ARACI KURUM'' olarak yetkilendirilmiştir.
Şirketin amacı, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır.

Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar Hisse Senetleri Piyasası

Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
Sermaye Piyasası Kurulu - Kısmi Yetkili Aracı Kurum 31.05.2022 K-024

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EGEM ERASLAN Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür
İBRAHİM EREN ERENTOK Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
EGEM ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KISMET ÇAKMAK MÜFETTİŞ




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035623


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:102.656
Değişim :  0,30% |  7,97
Açılış :  2.659  
Önceki Kapanış :  2.648  
En Yüksek
2.685 En Düşük
2.646
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EMKEL 2,61 24.633.601 % 9,66  
FONET 11,93 27.440.446 % 7,87  
TGSAS 15,41 25.106.564 % 7,61  
ULUUN 21,90 167.833.750 % 6,31  
HATEK 7,80 14.710.334 % 5,79  
daha fazla
11:10 Alış Satış %  
Dolar 17,0965 17,1008 % 2,07  
Euro 18,3267 18,3629 % 2,17  
Sterlin 21,3924 21,4997 % 1,73  
Frank 17,4414 17,5465 % 1,66  
Riyal 4,5446 4,5674 % 2,06  
daha fazla
11:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -3,45  
Altın Gr. 1.017 1.017 18,94  
Cumhuriyet 6.652 6.752 91,00  
Tam 6.620 6.784 92,93  
Yarım 3.199 3.282 44,95  
Çeyrek 1.605 1.641 22,47  
Gümüş.Ons 22,05 22,07 -0,16  
Gümüş Gr. 12,13 12,15 0,16  
B. Petrol 121 121 0,51  
Seans Raporu 11:10
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru