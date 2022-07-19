***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.07.2022 16:20
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgi@getmidas.com
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.797.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KOGNİVİA YAZILIM A.Ş. 52797000 TRY 100
TOPLAM 52797000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046502
BIST
16:302.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 40,04
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.498
En Düşük
2.448
16:3017,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1454
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5892
En Düşük
17,4264
16:3018,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,3148
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0633
En Düşük
17,6727
16:30967,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 8,11
|Açılış
|: 967,66
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
971,35
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler16:30
|POLTK
|678,80
|10.051.125
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,52
|1.902.075
|% 10,00
|
|KLRHO
|12,55
|14.358.940
|% 9,99
|
|TURGG
|208,20
|16.372.009
|% 9,98
|
|IMASM
|63,35
|9.999.292
|% 9,98
|
|RODRG
|20,50
|358.614
|% -5,96
|
|LIDFA
|9,35
|36.805.037
|% -5,17
|
|QNBFB
|35,48
|83.565
|% -4,11
|
|PENTA
|408,70
|35.608.659
|% -4,06
|
|CANTE
|54,95
|39.292.626
|% -3,60
|
|THYAO
|50,85
|3.554.864.718
|% 1,74
|
|SISE
|20,92
|1.322.473.547
|% 1,26
|
|EKGYO
|3,04
|1.262.715.794
|% 2,36
|
|YKBNK
|4,55
|1.120.995.395
|% 3,64
|
|ODAS
|3,58
|937.381.672
|% 2,58
|
|EKGYO
|3,04
|1.262.715.794
|% 2,36
|
|ODAS
|3,58
|937.381.672
|% 2,58
|
|YKBNK
|4,55
|1.120.995.395
|% 3,64
|
|TSKB
|2,20
|243.752.467
|% 2,80
|
|SKBNK
|1,18
|107.604.906
|% 5,36
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5744
|17,5778
|% 0,83
|
|Euro
|18,0150
|18,0288
|% 1,78
|
|Sterlin
|21,0695
|21,1752
|% 1,26
|
|Frank
|18,1082
|18,2172
|% 1,77
|
|Riyal
|4,6664
|4,6898
|% 0,63
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|2,55
|
|Altın Gr.
|967
|967
|7,19
|
|Cumhuriyet
|6.513
|6.611
|-2,00
|
|Tam
|6.539
|6.603
|-21,00
|
|Yarım
|3.186
|3.228
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,79
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,63
|0,13
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,65
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, FROTO, KRDMD
-
16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 62 artarak (% 1.70 ) 2, 195
-
16:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESPC, RTALB, POLTK, KLRHO, IMASM, RAYSG, GESAN, MARTI, KONKA, UFUK
-
16:45
KONYA, RTALB, PEKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:45
NUGYO, PSGYO, KARYE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında