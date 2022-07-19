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***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

19.07.2022 16:20
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgi@getmidas.com

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 52.797.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
KOGNİVİA YAZILIM A.Ş. 52797000 TRY 100
TOPLAM 52797000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046502


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:302.491
Değişim :  1,63% |  40,04
Açılış :  2.449  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.498 En Düşük
2.448
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:30
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 678,80 10.051.125 % 10,00  
EUKYO 3,52 1.902.075 % 10,00  
KLRHO 12,55 14.358.940 % 9,99  
TURGG 208,20 16.372.009 % 9,98  
IMASM 63,35 9.999.292 % 9,98  
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16:30 Alış Satış %  
Dolar 17,5744 17,5778 % 0,83  
Euro 18,0150 18,0288 % 1,78  
Sterlin 21,0695 21,1752 % 1,26  
Frank 18,1082 18,2172 % 1,77  
Riyal 4,6664 4,6898 % 0,63  
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16:30 Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.712 2,55  
Altın Gr. 967 967 7,19  
Cumhuriyet 6.513 6.611 -2,00  
Tam 6.539 6.603 -21,00  
Yarım 3.186 3.228 -5,00  
Çeyrek 1.598 1.614 -2,00  
Gümüş.Ons 18,77 18,79 0,08  
Gümüş Gr. 10,62 10,63 0,13  
B. Petrol 105 105 -1,65  
Seans Raporu 16:30
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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