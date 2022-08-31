***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.08.2022 16:22
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi https://www.midasmenkul.com/
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059092
BIST
16:333.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 27,83
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.196
En Düşük
3.160
16:3318,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
16:3318,2228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2824
En Düşük
18,1387
16:331.001,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.001,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler16:30
|EGGUB
|279,40
|91.036.129
|% 10,00
|
|KONTR
|234,50
|413.187.434
|% 9,99
|
|SMRTG
|37,44
|53.667.774
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|117.965.626
|% 9,97
|
|ESCAR
|43,20
|3.737.016
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|2.409.929
|% -9,98
|
|MMCAS
|4,10
|564.009
|% -9,89
|
|PAMEL
|124,80
|15.924.654
|% -9,57
|
|QNBFB
|40,52
|393.448
|% -5,77
|
|THYAO
|72,90
|5.484.113.802
|% 3,48
|
|PETKM
|13,97
|3.942.767.765
|% 3,87
|
|GARAN
|23,50
|3.681.421.853
|% -2,97
|
|YKBNK
|7,14
|3.221.592.209
|% 4,08
|
|HALKB
|8,57
|2.713.008.946
|% 9,31
|
|EKGYO
|4,06
|2.064.218.518
|% 0,74
|
|YKBNK
|7,14
|3.221.592.209
|% 4,08
|
|HALKB
|8,57
|2.713.008.946
|% 9,31
|
|PETKM
|13,97
|3.942.767.765
|% 3,87
|
|ISCTR
|8,08
|2.206.903.185
|% 1,51
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1781
|18,2045
|% 0,02
|
|Euro
|18,2129
|18,2256
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,0575
|21,1631
|% -0,22
|
|Frank
|18,5042
|18,6157
|% -0,34
|
|Riyal
|4,8244
|4,8486
|% 0,08
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-12,24
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,88
|
|Cumhuriyet
|6.691
|6.792
|-71,00
|
|Tam
|6.721
|6.774
|-58,00
|
|Yarım
|3.275
|3.312
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.655
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,11
|18,13
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,56
|96,56
|-1,28
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:43VAKBN
Yüzde 9.92 oranında artışla 7.31 lira fiyatla işlem gören hissede 223, 441, 415 adet işlem
-
16:42KFEIN
Yüzde 5.01 oranında artışla 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 373, 295 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 75 artarak (% 0.69 ) 3, 485
-
16:41XU100
Endeks 3, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 52, 147.00 milyon TL de
-
16:41TURSG
Yüzde 5.75 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 264, 941 adet işlem