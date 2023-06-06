***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.06.2023 11:00
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Bestekar Saadettin Kaynak Sokak No.3 - D:1 Altunizade Üsküdar Istanbul 34662 02167067596- 08502412241 02162666803
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156344
BIST
12:065.435
En Düşük
|Değişim
|: 1,16%
|| 62,16
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.341
En Yüksek
5.440
12:0621,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2532
|Açılış
|: 21,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
12:0623,1885
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,2879
|Açılış
|: 23,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
12:061.356,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 15,34
|Açılış
|: 1.356,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler12:04
|EUKYO
|5,25
|5.499.342
|% 9,83
|
|EKIZ
|16,90
|1.712.122
|% 9,60
|
|BALAT
|16,50
|233.327
|% 8,55
|
|BURCE
|162,00
|94.259.252
|% 7,78
|
|VKFYO
|10,58
|14.633.336
|% 7,63
|
|IMASM
|21,80
|461.664.749
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|19.371.484
|% -9,97
|
|ADEL
|140,40
|43.314.045
|% -6,96
|
|MARKA
|11,55
|48.163.812
|% -6,70
|
|AVHOL
|40,52
|69.533.444
|% -5,55
|
|THYAO
|165,20
|4.264.338.716
|% 0,43
|
|SASA
|65,90
|3.469.999.587
|% 3,29
|
|KCHOL
|97,10
|2.761.423.521
|% 3,52
|
|ASELS
|53,95
|2.576.151.284
|% 5,58
|
|EREGL
|35,58
|1.984.801.339
|% 1,37
|
|EKGYO
|7,58
|1.129.406.025
|% -0,26
|
|YKBNK
|11,97
|1.626.579.719
|% -0,83
|
|ISCTR
|12,69
|1.465.923.992
|% 0,48
|
|AKBNK
|18,05
|1.670.071.271
|% -0,66
|
|KLGYO
|2,62
|195.665.430
|% 0,77
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5085
|21,5139
|% 1,21
|
|Euro
|23,1264
|23,1880
|% 1,25
|
|Sterlin
|26,6429
|26,7766
|% 1,11
|
|Frank
|23,6468
|23,7892
|% 1,22
|
|Riyal
|5,7197
|5,7484
|% 1,19
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|-1,12
|
|Altın Gr.
|1.354
|1.355
|13,82
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.154
|58,00
|
|Tam
|8.968
|9.201
|57,72
|
|Yarım
|4.476
|4.555
|30,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.278
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|16,22
|16,24
|0,12
|
|B. Petrol
|75,20
|75,20
|-1,51
|