***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEGEM ERASLAN Yönetim Kurulu Başkanı Genel MüdürENİS ERGÜN ÖZCAN Genel MüdürSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviEGEM ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANIENİS ERGÜN ÖZCAN GENEL MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185581BIST