***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.08.2023 15:34
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EGEM ERASLAN Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür
ENİS ERGÜN ÖZCAN Genel Müdür
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
EGEM ERASLAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ENİS ERGÜN ÖZCAN GENEL MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185581
BIST
'
17:197.606
En Düşük
|Değişim
|: -1,69%
|| -131,01
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.600
En Yüksek
7.795
17:1927,0506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0439
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
17:1929,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1502
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
17:191.657,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,85
|Açılış
|: 1.657,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TMSN
|74,80
|460.674.147
|% 10,00
|
|ORGE
|46,20
|136.538.728
|% 10,00
|
|AYEN
|37,84
|251.524.142
|% 10,00
|
|BARMA
|19,91
|23.954.736
|% 10,00
|
|VAKKO
|77,00
|28.252.609
|% 10,00
|
|BRLSM
|30,46
|1.092.860.425
|% -9,99
|
|PARSN
|104,50
|470.434.654
|% -9,99
|
|SDTTR
|360,00
|538.226.123
|% -9,98
|
|ADESE
|2,22
|1.220.494.106
|% -9,76
|
|ONCSM
|237,80
|539.939.800
|% -9,44
|
|ASTOR
|140,30
|10.105.009.388
|% 0,21
|
|THYAO
|259,60
|8.763.729.195
|% -0,69
|
|YKBNK
|16,15
|6.092.620.176
|% 1,96
|
|AKBNK
|29,72
|6.083.451.864
|% -1,59
|
|GARAN
|54,70
|4.531.235.508
|% -2,06
|
|ZOREN
|4,97
|2.810.789.184
|% 9,71
|
|ADESE
|2,22
|1.220.494.106
|% -9,76
|
|YKBNK
|16,15
|6.092.620.176
|% 1,96
|
|SKBNK
|3,94
|1.235.649.981
|% -2,48
|
|ISCTR
|17,05
|3.949.618.410
|% 0,24
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0438
|27,0587
|% 0,19
|
|Euro
|29,5810
|29,6079
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,3401
|34,5123
|% 0,55
|
|Frank
|30,7118
|30,8968
|% 0,28
|
|Riyal
|7,1915
|7,2276
|% 0,21
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,23
|
|Cumhuriyet
|11.331
|11.502
|-11,00
|
|Tam
|11.101
|11.178
|-28,00
|
|Yarım
|5.568
|5.615
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,57
|19,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-1,04
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32YEOTK
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 152.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 074, 294 adet işlem
-
17:31GENIL
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 62.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 646, 283 adet işlem
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 77 kaybederek (% -1.24 ) 8, 260
-
17:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TMSN, AYEN
-
17:29XU100
Endeks 7, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 121, 665.00 milyon TL de