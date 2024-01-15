***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.01.2024 15:00
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
EGEM ERASLAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici
ENİS ERGÜN ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür
HASAN OZAN YENİÇERİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240061
BIST
'
16:498.049
En Düşük
|Değişim
|: 0,78%
|| 62,19
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.095
16:4930,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0040
|Açılış
|: 30,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1200
|
30,1067
En Düşük
29,9788
16:4932,9930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0360
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0519
En Düşük
32,9132
16:491.987,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.987,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.992,38
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PKENT
|267,00
|189.040.744
|% 9,97
|
|AZTEK
|129,00
|75.400.734
|% 9,97
|
|EDIP
|16,33
|78.814.266
|% 9,97
|
|MEGMT
|32,92
|207.034.424
|% 9,95
|
|HATEK
|14,03
|201.478.793
|% 9,95
|
|PEGYO
|19,80
|191.894.140
|% -10,00
|
|QNBFB
|258,00
|4.157.840
|% -6,86
|
|METUR
|6,89
|50.512.916
|% -6,13
|
|IZFAS
|14,33
|58.029.935
|% -5,97
|
|SAMAT
|46,20
|298.064.507
|% -4,70
|
|THYAO
|252,50
|6.270.676.371
|% 0,60
|
|KCHOL
|161,90
|4.936.231.623
|% 4,12
|
|AKBNK
|43,10
|4.653.153.928
|% -0,37
|
|ISCTR
|25,44
|3.888.457.817
|% -2,00
|
|YKBNK
|22,50
|3.529.264.526
|% -1,92
|
|YKBNK
|22,50
|3.529.264.526
|% -1,92
|
|ISCTR
|25,44
|3.888.457.817
|% -2,00
|
|ADESE
|2,26
|276.344.453
|% 9,71
|
|EKGYO
|8,27
|930.266.053
|% 0,98
|
|AKBNK
|43,10
|4.653.153.928
|% -0,37
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0984
|30,1020
|% 0,01
|
|Euro
|32,9807
|32,9930
|% 0,11
|
|Sterlin
|38,1803
|38,3718
|% -0,17
|
|Frank
|35,0992
|35,3106
|% -0,21
|
|Riyal
|8,0019
|8,0421
|% -0,00
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,16
|23,19
|% 0,66
|
|Platin
|912,09
|915,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,85
|974,77
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,28
|77,28
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,02
|2.054,24
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:49
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-
17:04EDIP
Yüzde 9.97 oranında artışla 16.33 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 971, 558 adet işlem
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17:02DNISI
Yüzde 4.37 oranında artışla 14.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 595, 815 adet işlem
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17:01XU100
Endeks 8, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 74, 076.00 milyon TL de
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17:01PAMEL
Yüzde 4.20 oranında artışla 131.40 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 128 adet işlem
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16:59IZENR
Yüzde 7.03 oranında artışla 29.84 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 845, 570 adet işlem