***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 15:46
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2021
Karar Sayısı
2021/11
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a. Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan, 01.01.2021- 30.06.2021 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957968
BIST
16:381.445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
16:388,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
16:3810,0660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0027
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0956
En Düşük
10,0035
16:38484,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,34
|Açılış
|: 484,70
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
486,12
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler16:38
|VKING
|7,60
|4.391.511
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.637.954
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.012.411
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.144.812
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.070.571
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|13.965.652
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|EDATA
|15,84
|10.584.206
|% -5,99
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|KUYAS
|2,38
|6.074.750
|% -5,56
|
|GARAN
|9,28
|949.610.985
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,35
|801.211.327
|% 2,83
|
|SISE
|8,61
|660.850.380
|% 2,26
|
|TUPRS
|100,10
|569.523.450
|% 1,83
|
|THYAO
|12,43
|434.804.716
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,49
|309.672.938
|% -0,80
|
|GARAN
|9,28
|949.610.985
|% -0,11
|
|KRDMD
|8,35
|801.211.327
|% 2,83
|
|SISE
|8,61
|660.850.380
|% 2,26
|
|TSKB
|1,33
|91.396.832
|% 2,31
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5433
|8,5480
|% 0,08
|
|Euro
|10,0572
|10,0660
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,7890
|11,8481
|% 0,25
|
|Frank
|9,2590
|9,3148
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2722
|2,2836
|% 0,07
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|10,75
|
|Altın Gr.
|484
|485
|3,15
|
|Cumhuriyet
|3.221
|3.270
|15,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|16,23
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|7,85
|
|Çeyrek
|777
|795
|3,92
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,09
|
|B. Petrol
|71,30
|71,30
|-0,01
|
Seans Raporu
16:38
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