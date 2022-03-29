***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.03.2022 13:56
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/03/2022
Karar Sayısı
2022/7
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2021-31.12.2021 dönemi sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013655
BIST
14:552.200
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 27,27
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.201
En Düşük
2.182
14:5514,7461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0693
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,5770
14:5516,3451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0670
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4335
En Düşük
16,1477
14:55900,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -15,65
|Açılış
|: 900,17
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
893,38
BIST En Aktif Hisseler14:53
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.354.741
|% 9,98
|
|GEREL
|4,59
|17.956.992
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,62
|108.568.441
|% 9,67
|
|KARSN
|5,63
|1.324.295.333
|% 9,11
|
|PSGYO
|15,53
|95.600.124
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.984.376
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,80
|27.328.435
|% -7,32
|
|PKENT
|229,90
|34.170.244
|% -6,73
|
|MIPAZ
|5,68
|10.742.816
|% -5,33
|
|THYAO
|29,38
|1.542.428.501
|% 1,10
|
|TUPRS
|209,30
|750.342.789
|% 1,95
|
|ODAS
|1,92
|674.901.052
|% 6,67
|
|EKGYO
|2,40
|398.538.609
|% 2,56
|
|YKBNK
|3,93
|388.785.048
|% 1,55
|
|ODAS
|1,92
|674.901.052
|% 6,67
|
|EKGYO
|2,40
|398.538.609
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,87
|279.695.615
|% 8,09
|
|YKBNK
|3,93
|388.785.048
|% 1,55
|
|AKFGY
|3,12
|119.646.651
|% 7,22
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6967
|14,7095
|% -0,71
|
|Euro
|16,2942
|16,3123
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,3143
|19,4111
|% -0,12
|
|Frank
|15,7061
|15,8007
|% -0,50
|
|Riyal
|3,9179
|3,9376
|% -0,46
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.907
|-16,47
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|6.039
|6.131
|-75,00
|
|Tam
|6.019
|6.169
|-68,61
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|-33,19
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|-16,60
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,35
|
Seans Raporu
14:53
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15:08AKSGY
Yüzde 6.22 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 162, 975 adet işlem
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15:07AKFGY
Yüzde 7.90 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 064, 689 adet işlem
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15:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 15 artarak (% 0.96 ) 2, 423
-
15:05XU100
Endeks 2, 194 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 18, 039.00 milyon TL de
-
15:05GEREL
Yüzde 9.81 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 989, 354 adet işlem