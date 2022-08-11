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***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

11.08.2022 19:12
***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***MDS*** MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
11/08/2022
Karar Sayısı
2022 24
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                            FİNANSAL TABLOLARIN VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORUNUN
KABULÜNE İLİŞKİN
 YÖNETİM KURULU KARARI   
 Karar Tarihi :11.08.2022 Karar No : 2022/ 24         SERMAYE PİYASASI KURULUNUN   SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE   SORUMLULUK BEYANI          
a.     Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan, 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c.     Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış söz konusu finansal tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve finansal raporun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını
  
beyan ederiz.     Saygılarımızla,
 
             Yönetim Kurulu Başkanı                                                     Yönetim Kurulu Üyesi
                   Egem ERASLAN                                                               Umut BOZKURT




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054811


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COSMO 20,90 4.503.937 % 10,00  
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Altın Gr. 1.039 1.039 6,02  
Cumhuriyet 6.924 7.029 5,00  
Tam 6.955 7.034 42,00  
Yarım 3.389 3.439 21,00  
Çeyrek 1.700 1.719 10,00  
Gümüş.Ons 20,79 20,82 0,49  
Gümüş Gr. 11,99 12,02 0,29  
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