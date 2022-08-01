***MED* *CLD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.08.2022 09:33
***MED******CLD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MED, CLD
Açıklamalar Med Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050139
BIST
09:552.606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 13,42
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.606
En Düşük
2.600
09:5517,9559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0431
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8995
|
17,9593
En Düşük
17,8871
09:5518,3827
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0618
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,3943
En Düşük
18,2933
09:551.017,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,12
|Açılış
|: 1.017,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.018,70
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler09:55
|YBTAS
|22.880,00
|269.662
|% 10,00
|
|GRNYO
|3,60
|4.391.025
|% 9,09
|
|AYES
|26,28
|55.083
|% 7,27
|
|SUMAS
|80,00
|131.520
|% 6,67
|
|TSPOR
|5,21
|4.255.549
|% 6,33
|
|KZBGY
|63,80
|748.119
|% -9,95
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|SANEL
|8,90
|206.943
|% -5,82
|
|LIDFA
|8,47
|749.561
|% -4,29
|
|IMASM
|75,25
|200.391
|% -3,28
|
|GUBRF
|90,00
|614.724.042
|% 1,07
|
|OYAKC
|12,64
|246.722.281
|% 0,00
|
|ULUUN
|22,00
|206.303.853
|% 1,01
|
|HALKB
|4,86
|158.386.790
|% 0,21
|
|GESAN
|56,50
|127.981.983
|% 2,26
|
|ITTFH
|1,69
|59.374.648
|% 1,20
|
|HALKB
|4,86
|158.386.790
|% 0,21
|
|GSRAY
|4,01
|97.662.010
|% 2,30
|
|ISFIN
|3,95
|91.522.659
|% 4,77
|
|HLGYO
|2,30
|53.855.218
|% 0,44
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9396
|17,9559
|% 0,24
|
|Euro
|18,3656
|18,3827
|% 0,34
|
|Sterlin
|21,8212
|21,9307
|% 0,34
|
|Frank
|18,8109
|18,9242
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,21
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|-2,76
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-0,46
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.777
|6.843
|9,00
|
|Yarım
|3.302
|3.346
|5,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.672
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,17
|20,19
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,08
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,41
|