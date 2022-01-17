***MED*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2022 12:50
***MED*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MED
Açıklamalar Med Menkul Değeler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994639
BIST
15:052.100
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 26,92
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.103
En Düşük
2.084
15:0513,5131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0061
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,7069
En Düşük
13,4355
15:0515,4151
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0129
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,6321
En Düşük
15,3579
15:05790,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,72
|Açılış
|: 790,38
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,06
BIST En Aktif Hisseler15:03
|IHAAS
|12,12
|11.831.093
|% 9,98
|
|TETMT
|429,80
|30.042.605
|% 9,98
|
|EMNIS
|26,02
|1.313.732
|% 9,97
|
|CMENT
|31,76
|683.824
|% 9,97
|
|AYCES
|69,00
|5.303.713
|% 9,96
|
|AKFGY
|7,98
|17.578.797
|% -9,93
|
|ERCB
|49,80
|60.703.383
|% -8,62
|
|PSGYO
|15,69
|233.240.023
|% -8,08
|
|DENGE
|1,39
|1.181.814
|% -6,71
|
|SERVE
|12,30
|156.801
|% -5,24
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|THYAO
|28,40
|1.819.623.667
|% 0,64
|
|KRDMD
|13,24
|1.417.394.372
|% 0,23
|
|KOZAL
|135,90
|1.351.586.864
|% 5,27
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,49
|561.079.312
|% 2,47
|
|PETKM
|9,84
|1.950.911.846
|% 3,47
|
|YKBNK
|3,97
|763.232.328
|% 2,32
|
|AKBNK
|7,62
|1.292.955.726
|% 1,46
|
|HALKB
|5,46
|935.670.903
|% 6,02
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4943
|13,5081
|% -0,08
|
|Euro
|15,4015
|15,4160
|% -0,08
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4806
|% -0,27
|
|Frank
|14,7045
|14,7930
|% -0,22
|
|Riyal
|3,5857
|3,6037
|% -0,17
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|3,40
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,67
|
|Cumhuriyet
|5.245
|5.324
|-5,00
|
|Tam
|5.219
|5.350
|-5,61
|
|Yarım
|2.523
|2.588
|-2,72
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,02
|
|B. Petrol
|85,82
|85,82
|-0,24
|