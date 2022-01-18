***MED*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 09:08
***MED*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MED
Açıklamalar Med Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994818
BIST
10:212.080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -6,19
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.077
10:2113,5076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0701
|Açılış
|: 13,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5250
|
13,5307
En Düşük
13,4068
10:2115,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0732
|Açılış
|: 15,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4331
En Düşük
15,3044
10:21786,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 784,68
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler10:21
|AYCES
|75,90
|3.526.457
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|339.405
|% 9,99
|
|UZERB
|81,45
|912.159
|% 9,99
|
|KSTUR
|304,80
|624.535
|% 9,92
|
|UFUK
|21,98
|933.826
|% 9,79
|
|AKFGY
|7,19
|4.779.437
|% -9,90
|
|DOBUR
|97,00
|535.823
|% -5,83
|
|PRKAB
|53,60
|23.271.425
|% -4,29
|
|QNBFL
|102,90
|306.025
|% -3,83
|
|KUTPO
|108,70
|16.305.378
|% -2,95
|
|KRDMD
|12,84
|299.805.270
|% 0,63
|
|THYAO
|28,24
|290.889.163
|% -0,14
|
|EREGL
|30,26
|230.958.309
|% -0,98
|
|YKBNK
|4,02
|208.170.811
|% -0,25
|
|AKBNK
|7,68
|192.007.045
|% -0,90
|
|YKBNK
|4,02
|208.170.811
|% -0,25
|
|TSKB
|1,59
|45.653.674
|% -0,63
|
|DOHOL
|3,17
|79.654.425
|% 0,96
|
|AKBNK
|7,68
|192.007.045
|% -0,90
|
|KRDMD
|12,84
|299.805.270
|% 0,63
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5037
|13,5170
|% 0,59
|
|Euro
|15,4010
|15,4223
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,3348
|18,4268
|% 0,31
|
|Frank
|14,6757
|14,7641
|% 0,27
|
|Riyal
|3,5834
|3,6014
|% 0,38
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,19
|
|Altın Gr.
|787
|787
|1,22
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.299
|-30,00
|
|Tam
|5.198
|5.330
|-25,44
|
|Yarım
|2.512
|2.578
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-6,15
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,73
|87,73
|1,25
|