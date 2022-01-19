***MED*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 09:15
***MED*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MED
Açıklamalar Med Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995109
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,5533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0239
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5926
En Düşük
13,4653
17:3215,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0776
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4045
En Düşük
15,3043
17:32791,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,91
|Açılış
|: 791,26
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
792,69
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
|
|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
|
|PRKAB
|50,40
|206.846.592
|% -10,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5517
|13,5533
|% 0,18
|
|Euro
|15,3485
|15,3948
|% 0,51
|
|Sterlin
|18,3968
|18,4890
|% 0,33
|
|Frank
|14,7475
|14,8364
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6040
|3,6221
|% 0,20
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,45
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,21
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,47
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,19
|10,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|88,38
|88,38
|0,87
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK