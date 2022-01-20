***MED*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.01.2022 09:09
***MED*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MED
Açıklamalar Med Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995241
BIST
16:222.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -13,45
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
2.013
16:2213,4092
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0158
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,5544
En Düşük
13,2648
16:2215,2407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 15,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,4077
En Düşük
15,0672
16:22794,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,60
|Açılış
|: 794,17
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler16:20
|KRTEK
|10,78
|64.035.634
|% 10,00
|
|RODRG
|19,36
|1.690.503
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|98.180.556
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.400.221
|% 9,97
|
|EDATA
|21,98
|12.576.624
|% 9,95
|
|UZERB
|66,00
|1.444.476
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.331.972
|% -9,88
|
|KUTPO
|84,60
|107.134.053
|% -7,99
|
|ANELE
|2,25
|55.648.323
|% -7,79
|
|BRMEN
|2,55
|71.539
|% -6,93
|
|KRDMD
|12,67
|3.468.407.611
|% 3,01
|
|THYAO
|28,34
|3.325.108.457
|% 3,43
|
|GARAN
|11,95
|2.856.700.480
|% -0,67
|
|YKBNK
|4,05
|2.811.984.428
|% -1,46
|
|PETKM
|8,96
|2.121.741.087
|% -2,40
|
|YKBNK
|4,05
|2.811.984.428
|% -1,46
|
|KRDMD
|12,67
|3.468.407.611
|% 3,01
|
|EKGYO
|2,41
|663.224.937
|% -2,43
|
|HALKB
|5,59
|1.344.559.869
|% 4,68
|
|GARAN
|11,95
|2.856.700.480
|% -0,67
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3895
|13,4174
|% -0,06
|
|Euro
|15,2095
|15,2394
|% -0,03
|
|Sterlin
|18,2162
|18,3076
|% -0,10
|
|Frank
|14,5937
|14,6816
|% -0,11
|
|Riyal
|3,5657
|3,5836
|% -0,10
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,84
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|5.258
|5.337
|-17,00
|
|Tam
|5.236
|5.369
|-10,95
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-5,29
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|-2,65
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,25
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|87,91
|87,91
|-0,53
|