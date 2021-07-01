***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MEDTR]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMeditera Tıbbi Malzeme payları, 02/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 34.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMEDITERA TIBBI MALZEME XUTUM 02/07/2021MEDITERA TIBBI MALZEME XTUMY 02/07/2021MEDITERA TIBBI MALZEME XBANA 02/07/2021MEDITERA TIBBI MALZEME XHARZ 02/07/2021MEDITERA TIBBI MALZEME XUSIN 02/07/2021MEDITERA TIBBI MALZEME XKMYA 02/07/2021MEDITERA TIBBI MALZEME XSIZM 02/07/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945546BIST