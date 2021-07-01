***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
01.07.2021 18:45
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Meditera Tıbbi Malzeme payları, 02/07/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik ve BIST İzmir endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 34.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %21 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MEDITERA TIBBI MALZEME XUTUM 02/07/2021
MEDITERA TIBBI MALZEME XTUMY 02/07/2021
MEDITERA TIBBI MALZEME XBANA 02/07/2021
MEDITERA TIBBI MALZEME XHARZ 02/07/2021
MEDITERA TIBBI MALZEME XUSIN 02/07/2021
MEDITERA TIBBI MALZEME XKMYA 02/07/2021
MEDITERA TIBBI MALZEME XSIZM 02/07/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945546
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 16,44
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.373
En Düşük
1.358
18:058,6664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0326
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6415
18:0510,3011
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0258
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
18:05494,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,54
|Açılış
|: 494,63
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
492,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|VERTU
|23,10
|53.976.649
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.332.027
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.762.378
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|231.123.586
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.433.382
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|824.159
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.181.186
|% -9,91
|
|OZRDN
|9,45
|5.717.500
|% -8,78
|
|IDGYO
|5,37
|7.722.487
|% -8,67
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|SASA
|27,68
|474.851.284
|% 1,84
|
|KOZAL
|118,50
|426.070.091
|% 1,20
|
|ERBOS
|127,00
|354.895.786
|% -2,46
|
|EKGYO
|1,89
|287.363.705
|% 1,07
|
|YKBNK
|2,19
|299.887.600
|% 1,39
|
|GARAN
|8,45
|1.065.721.907
|% 1,81
|
|THYAO
|13,75
|1.294.906.025
|% 2,84
|
|PEKGY
|1,10
|76.309.702
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6643
|8,6664
|% -0,37
|
|Euro
|10,2946
|10,3011
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,8966
|11,9563
|% -0,84
|
|Frank
|9,3271
|9,3833
|% -0,41
|
|Riyal
|2,3041
|2,3156
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|4,31
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,26
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,03
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,86
|75,86
|1,25
|