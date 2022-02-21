***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
21.02.2022 16:56
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MEDTR
22.02.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
MEDITERA TIBBI MALZEME MEDTR 250,00000 Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003183
BIST
17:372.040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 7,82
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.015
17:3713,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 13,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
17:3715,4791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0139
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
17:37830,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,70
|Açılış
|: 830,77
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler17:35
|DERHL
|5,72
|26.777.463
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|42.063.713
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|334.571.129
|% 9,99
|
|PAMEL
|104,90
|7.410.079
|% 9,90
|
|METRO
|1,28
|48.189.184
|% 9,40
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|CEOEM
|15,31
|24.158.917
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.259.060
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,54
|4.754.200.730
|% 0,48
|
|KRDMD
|11,79
|1.333.755.142
|% 0,43
|
|EREGL
|28,90
|1.153.444.357
|% 1,98
|
|YKBNK
|4,06
|1.078.907.241
|% 0,74
|
|GARAN
|11,83
|921.766.156
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,06
|1.078.907.241
|% 0,74
|
|THYAO
|29,54
|4.754.200.730
|% 0,48
|
|KARSN
|3,96
|608.217.398
|% 9,09
|
|ODAS
|1,36
|189.184.592
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,79
|1.333.755.142
|% 0,43
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6452
|13,6532
|% 0,04
|
|Euro
|15,4618
|15,4781
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,5200
|18,6129
|% 0,10
|
|Frank
|14,8231
|14,9124
|% 0,47
|
|Riyal
|3,6261
|3,6443
|% -0,00
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,96
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|5.532
|5.616
|-7,00
|
|Tam
|5.504
|5.641
|-10,90
|
|Yarım
|2.660
|2.729
|-5,27
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,46
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,00
|92,00
|0,61
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50SELVA
Yüzde 7.44 oranında artışla 16.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 045, 014 adet işlem
-
17:49DAGI
Yüzde 4.96 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 371, 398 adet işlem
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, BIMAS
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 61 artarak (% 0.69 ) 1, 841
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DERHL, OTKAR, PAMEL, LKMNH