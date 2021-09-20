***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.09.2021 16:08
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEDTR]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964541
BIST
16:141.389
En Yüksek
|Değişim
|: -2,12%
|| -30,15
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.419
|
1.408
En Düşük
1.386
16:148,6586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,7266
En Düşük
8,6297
16:1410,1483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0081
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,2390
En Düşük
10,1186
16:14489,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,84
|Açılış
|: 489,87
|
|Önceki Kapanış
|: 488,03
|
491,31
En Düşük
484,23
BIST En Aktif Hisseler16:14
|OYLUM
|8,15
|22.139.816
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|48.152.154
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.403.055
|% 9,92
|
|TACTR
|29,00
|997.882
|% 9,85
|
|BALAT
|9,44
|1.112.580
|% 9,77
|
|KTSKR
|58,45
|5.337.384
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.001.545
|% -9,94
|
|AVGYO
|2,74
|18.486.833
|% -9,87
|
|BRYAT
|377,00
|57.655.207
|% -7,98
|
|DIRIT
|5,21
|238.709
|% -6,96
|
|TEZOL
|19,32
|1.375.947.704
|% 4,77
|
|THYAO
|12,59
|737.207.949
|% -1,02
|
|GARAN
|9,14
|719.353.335
|% -2,66
|
|YKBNK
|2,37
|396.729.718
|% -3,27
|
|EREGL
|16,52
|353.172.819
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,37
|396.729.718
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,78
|188.089.284
|% -2,20
|
|GARAN
|9,14
|719.353.335
|% -2,66
|
|ODAS
|1,33
|101.694.129
|% -4,32
|
|TEZOL
|19,32
|1.375.947.704
|% 4,77
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6550
|8,6586
|% 0,14
|
|Euro
|10,1439
|10,1483
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,8040
|11,8632
|% -0,30
|
|Frank
|9,2884
|9,3444
|% 0,55
|
|Riyal
|2,3030
|2,3146
|% 0,18
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|1,45
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.248
|3.297
|20,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,33
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,31
|74,31
|-1,03
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Seans Raporu
16:14
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