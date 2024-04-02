***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.04.2024 16:36
***MEDTR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEDTR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265737
BIST
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17:009.082
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -75,20
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.080
En Yüksek
9.266
17:0032,0924
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0861
|Açılış
|: 32,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
31,9689
17:0034,6376
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0382
|Açılış
|: 34,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
17:002.336,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,90
|Açılış
|: 2.335,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.347,09
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler17:00
|FMIZP
|371,25
|106.550.527
|% 10,00
|
|TDGYO
|12,10
|65.444.786
|% 10,00
|
|KARTN
|154,00
|41.722.320
|% 10,00
|
|YAYLA
|20,02
|14.410.165
|% 10,00
|
|BRMEN
|6,93
|1.486.445
|% 10,00
|
|HEDEF
|26,10
|120.374.799
|% -10,00
|
|POLHO
|15,03
|369.492.101
|% -10,00
|
|SELVA
|15,35
|403.300.517
|% -9,97
|
|PEKGY
|11,21
|653.455.290
|% -9,96
|
|VRGYO
|36,52
|212.257.034
|% -9,96
|
|THYAO
|300,00
|8.534.750.907
|% -1,23
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|SAHOL
|85,50
|3.843.123.819
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,52
|6.161.957.466
|% 0,09
|
|ZOREN
|5,97
|1.994.744.558
|% -2,61
|
|YKBNK
|29,28
|5.448.647.221
|% 3,03
|
|EKGYO
|9,07
|1.178.571.943
|% -1,95
|
|AKBNK
|48,98
|4.720.081.068
|% 2,47
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0729
|32,1015
|% -0,24
|
|Euro
|34,5799
|34,6329
|% -0,12
|
|Sterlin
|40,5051
|40,7082
|% 0,32
|
|Frank
|35,5818
|35,7601
|% 0,02
|
|Riyal
|8,5968
|8,6399
|% 0,23
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,56
|25,59
|% 0,66
|
|Platin
|925,61
|926,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.004,43
|1.007,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|88,32
|88,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.270,75
|2.271,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15MEKAG
Yüzde -4.25 oranında düşüşle 57.40 lira fiyatla işlem gören hissede 558, 242 adet işlem
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17:14SNGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 971, 637 adet işlem
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17:13BRLSM
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 259, 907 adet işlem
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17:12XU100
Endeks 9, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 55 altında . İşlem hacmi 84, 227.00 milyon TL de
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17:11ISDMR
Yüzde -3.73 oranında düşüşle 33.06 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 141, 211 adet işlem