***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim
16.02.2023 18:21
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Takvim )
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Açıklama
Şirketimizin 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal durum tablosu ve dipnotları, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile Yönetim Kurulu faaliyet raporu 20.02.2023 tarihinde kamuya açıklanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2022 31/12/2022 20/02/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114475
BIST
18:055.009
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 58,11
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
18:0518,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,0964
18:051.116,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.116,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|33,66
|1.114.136.382
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|217.371.932
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|19.268.827
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.968.982
|% 9,99
|
|KRDMA
|19,05
|734.519.247
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|54.365.212
|% -10,00
|
|PNSUT
|51,75
|44.000.354
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.903.025
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|33.314.505
|% -10,00
|
|CEOEM
|14,24
|41.170.094
|% -9,99
|
|THYAO
|140,00
|9.267.066.143
|% 0,07
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|TUPRS
|630,40
|6.853.017.181
|% 9,65
|
|ASELS
|56,95
|4.198.997.894
|% -2,15
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|AKBNK
|16,10
|4.137.887.233
|% -0,43
|
|YKBNK
|9,12
|2.061.074.195
|% 2,01
|
|EKGYO
|7,31
|1.526.436.761
|% 1,53
|
|EREGL
|44,50
|8.400.897.609
|% 7,70
|
|KRDMD
|19,23
|3.041.141.670
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8384
|18,8534
|% 0,03
|
|Euro
|20,1497
|20,1584
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,5895
|22,7027
|% -0,08
|
|Frank
|20,2967
|20,4190
|% -0,10
|
|Riyal
|5,0083
|5,0334
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|3,95
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.573
|7.637
|2,00
|
|Yarım
|3.700
|3.737
|1,00
|
|Çeyrek
|1.850
|1.869
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,75
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 66 artarak (% 2.20 ) 5, 602
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKSGY, EPLAS
-
17:59XU100
Endeks 5, 005 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 87, 707.00 milyon TL de
-
17:59SARKY
Yüzde 5.21 oranında artışla 29.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 069, 465 adet işlem
-
17:58MERIT
Yüzde 9.94 oranında artışla 33.40 lira fiyatla işlem gören hissede 588, 200 adet işlem