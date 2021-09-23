***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDeğerli yatırımcılarımız,Bazı internet platformlarında ve şirketimize iletilen sözlü bildirimlerde şirketimizin Yönetim Kurulunda yer alan ortakların sahip oldukları payların bir kısmını borsada işlem gören niteliğe çevirmek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne başvurduklarına yönelik haber ve söylentiler yer almaktadır. Söz konusu durum gerçeği yansıtmayıp şirketimiz paylarının ilk halka arzı için düzenlenen ve SPK tarafından onaylanmış olan izahnamenin 27.3(b) ve 27.3(c) bölümlerinde yer aldığı üzere Şirketimiz Yönetim Kurulunda yer alan ortakların sahip oldukları şirketimiz paylarının satılmayacağına yönelik taahhütleri bulunmaktadır.Bilgilerinize saygıyla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964997BIST