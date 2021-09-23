***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
23.09.2021 16:37
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Değerli yatırımcılarımız,
Bazı internet platformlarında ve şirketimize iletilen sözlü bildirimlerde şirketimizin Yönetim Kurulunda yer alan ortakların sahip oldukları payların bir kısmını borsada işlem gören niteliğe çevirmek üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ne başvurduklarına yönelik haber ve söylentiler yer almaktadır. Söz konusu durum gerçeği yansıtmayıp şirketimiz paylarının ilk halka arzı için düzenlenen ve SPK tarafından onaylanmış olan izahnamenin 27.3(b) ve 27.3(c) bölümlerinde yer aldığı üzere Şirketimiz Yönetim Kurulunda yer alan ortakların sahip oldukları şirketimiz paylarının satılmayacağına yönelik taahhütleri bulunmaktadır.
Bilgilerinize saygıyla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964997
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -16,78
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.376
18:058,8643
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1024
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8786
En Düşük
8,7526
18:0510,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0796
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
18:05499,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 8,20
|Açılış
|: 499,10
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALBRK
|1,65
|77.517.940
|% 10,00
|
|IEYHO
|0,99
|34.472.305
|% 10,00
|
|PKENT
|2.364,80
|5.081.559
|% 10,00
|
|TKURU
|210,10
|8.440.780
|% 10,00
|
|YEOTK
|73,20
|163.854.042
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,55
|5.497.497
|% -9,97
|
|NUGYO
|8,69
|113.146.211
|% -9,95
|
|KTSKR
|53,75
|16.629.025
|% -9,82
|
|AGYO
|2,96
|34.279.272
|% -9,76
|
|DZGYO
|1,95
|41.339.181
|% -9,72
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 2,18
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% -0,61
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% -0,36
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% -3,92
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% -2,93
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% -4,96
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% -1,65
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% -3,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8607
|8,8643
|% 1,17
|
|Euro
|10,3765
|10,3887
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,0748
|12,1353
|% 0,75
|
|Frank
|9,5372
|9,5947
|% 1,05
|
|Riyal
|2,3548
|2,3666
|% 1,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|9,36
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,30
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|39,00
|
|Tam
|3.277
|3.359
|37,24
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|18,01
|
|Çeyrek
|794
|812
|9,01
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|77,87
|77,87
|0,64
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
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17:57XU030
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17:57
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17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
-
17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem