***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
03.03.2022 16:35
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021 / 18.08.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 No' lu Pay Tebliği' nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006853
BIST
16:252.026
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 39,51
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.026
En Düşük
2.009
16:2514,1448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0550
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:2515,6949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0143
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:25878,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,09
|Açılış
|: 879,00
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,45
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:23
|PKENT
|374,00
|18.894.942
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.104.185.279
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|511.868.088
|% 9,96
|
|IPEKE
|14,88
|149.720.671
|% 9,65
|
|AKFGY
|3,25
|125.282.082
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|KUYAS
|5,52
|18.211.169
|% -3,83
|
|KONKA
|10,66
|132.917.165
|% -3,79
|
|KRDMD
|13,56
|3.165.462.096
|% 5,44
|
|THYAO
|25,94
|2.044.029.108
|% -0,15
|
|EREGL
|36,06
|1.754.340.856
|% 4,58
|
|ASELS
|24,06
|1.715.163.610
|% 4,79
|
|GARAN
|11,76
|1.164.540.330
|% 1,20
|
|KRDMD
|13,56
|3.165.462.096
|% 5,44
|
|YKBNK
|3,67
|449.672.079
|% 0,55
|
|GARAN
|11,76
|1.164.540.330
|% 1,20
|
|PETKM
|7,86
|772.367.056
|% 2,88
|
|DOHOL
|2,63
|221.028.874
|% 1,94
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1378
|14,1454
|% 0,39
|
|Euro
|15,6805
|15,7114
|% 0,01
|
|Sterlin
|18,8760
|18,9707
|% 0,29
|
|Frank
|15,3195
|15,4118
|% 0,48
|
|Riyal
|3,7600
|3,7789
|% 0,43
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|8,48
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,80
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.797
|5.941
|14,92
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,21
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,11
|
|B. Petrol
|117
|117
|4,11
|
Seans Raporu
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