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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

03.03.2022 16:35
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Var


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )

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Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.11.2021 / 18.08.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu' nun VII-128.1 No' lu Pay Tebliği' nin 29. maddesinin 5. fıkrası uyarınca halka arz fiyatının belirlenmesinde esas alınan varsayımlara ilişkin değerlendirme raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006853


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Yarım 2.802 2.874 7,21  
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Gümüş.Ons 25,40 25,43 0,14  
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