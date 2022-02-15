***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
15.02.2022 18:12
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021 - 31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tire Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/02/2022
Açıklamalar
Şirketimizin Vergi Üsul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001899
BIST
14:342.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 13,18
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.058
En Düşük
2.041
14:3413,6378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0437
|Açılış
|: 13,6330
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6479
En Düşük
13,5716
14:3415,5359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0867
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5438
En Düşük
15,4262
14:34813,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 3,06
|Açılış
|: 813,42
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
815,30
En Düşük
808,91
BIST En Aktif Hisseler14:31
|RALYH
|7,70
|15.647.409
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|272.396
|% 10,00
|
|CEOEM
|18,44
|59.971.129
|% 9,96
|
|SILVR
|6,71
|28.451.201
|% 9,82
|
|MERIT
|31,92
|54.698.602
|% 9,69
|
|SANEL
|9,05
|4.124.755
|% -9,95
|
|INTEM
|90,15
|20.431.911
|% -7,44
|
|POLTK
|537,00
|77.926.299
|% -7,29
|
|DOBUR
|70,30
|883.367
|% -6,20
|
|GEREL
|4,93
|63.513.894
|% -5,37
|
|THYAO
|29,90
|2.420.763.976
|% -0,20
|
|KRDMD
|12,00
|863.788.338
|% 0,67
|
|EREGL
|28,44
|669.574.877
|% -0,42
|
|SISE
|13,54
|536.084.596
|% 0,52
|
|FROTO
|264,50
|534.491.624
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,05
|506.367.689
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,34
|259.717.204
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,98
|243.777.166
|% 3,11
|
|THYAO
|29,90
|2.420.763.976
|% -0,20
|
|KRDMD
|12,00
|863.788.338
|% 0,67
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6262
|13,6303
|% 0,27
|
|Euro
|15,5170
|15,5249
|% 0,49
|
|Sterlin
|18,4466
|18,5391
|% 0,52
|
|Frank
|14,6854
|14,7739
|% 0,35
|
|Riyal
|3,6230
|3,6412
|% 0,28
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,68
|
|Altın Gr.
|813
|814
|3,19
|
|Cumhuriyet
|5.406
|5.488
|-4,00
|
|Tam
|5.381
|5.516
|-4,86
|
|Yarım
|2.601
|2.668
|-2,35
|
|Çeyrek
|1.305
|1.334
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|0,06
|
|B. Petrol
|94,38
|94,38
|1,11
|