***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021 - 31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteTire Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2021 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi15/02/2022AçıklamalarŞirketimizin Vergi Üsul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2021 - 31.12.2021 Dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001899BIST