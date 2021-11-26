***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 16:38
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve 2021/19 sayılı toplantısında
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına,
2. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ve Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
3. "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin Görev ve Çalışma Esaslarının kabulüne
Karar verilmiş olup, anılan komitelerin Görev ve Çalışma Esasları ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979837
BIST
16:541.771
En Yüksek
|Değişim
|: -2,67%
|| -48,57
|Açılış
|: 1.811
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|: 1.819
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En Düşük
1.765
16:5412,4198
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
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|Açılış
|: 12,2800
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|Önceki Kapanış
|: 11,9500
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12,4198
En Düşük
11,9402
16:5414,0279
En Yüksek
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|: 4,16%
|| 0,5605
|Açılış
|: 13,8600
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|Önceki Kapanış
|: 13,4000
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14,0279
En Düşük
13,3965
16:54714,92
En Yüksek
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|: 3,57%
|| 24,62
|Açılış
|: 714,94
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
717,33
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ARMDA
|63,25
|4.453.858
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|PENTA
|301,80
|22.792.125
|% 9,99
|
|YEOTK
|61,10
|136.630.926
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.773.911
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.294.682
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,15
|624.223.020
|% -9,96
|
|THYAO
|16,91
|3.115.795.630
|% -9,96
|
|DURDO
|20,86
|70.830.435
|% -9,93
|
|TAVHL
|26,58
|392.119.518
|% -9,90
|
|THYAO
|16,91
|3.115.795.630
|% -9,96
|
|SASA
|39,66
|1.548.949.936
|% 1,33
|
|GARAN
|11,48
|1.434.755.313
|% -2,21
|
|HALKB
|5,01
|1.168.020.497
|% -4,57
|
|YKBNK
|3,20
|1.161.095.435
|% -3,90
|
|YKBNK
|3,20
|1.161.095.435
|% -3,90
|
|EKGYO
|2,21
|715.535.516
|% 0,00
|
|HALKB
|5,01
|1.168.020.497
|% -4,57
|
|THYAO
|16,91
|3.115.795.630
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,68
|267.982.174
|% 0,60
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3844
|12,3961
|% 3,30
|
|Euro
|13,9807
|13,9961
|% 3,93
|
|Sterlin
|16,3679
|16,4500
|% 2,69
|
|Frank
|13,2434
|13,3232
|% 3,71
|
|Riyal
|3,2704
|3,2868
|% 2,55
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|18,82
|
|Altın Gr.
|714
|714
|23,83
|
|Cumhuriyet
|4.706
|4.777
|157,00
|
|Tam
|4.679
|4.802
|153,65
|
|Yarım
|2.261
|2.323
|74,32
|
|Çeyrek
|1.134
|1.161
|37,16
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,53
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,28
|9,29
|0,18
|
|B. Petrol
|78,10
|78,10
|-4,12
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:05BAGFS
Yüzde -60.77 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 081 adet işlem
-
17:04GLYHO
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 004, 737 adet işlem
-
17:03LUKSK
Yüzde -8.71 oranında düşüşle 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 197 adet işlem
-
17:02XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -45, 65 kaybederek (% -2.82 ) 1, 571
-
17:02
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, KONKA, YONGA, OZBAL, PENTA, RAYSG, RALYH, DOBUR, YEOTK, ARMDA