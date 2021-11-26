***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 16:38
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında,
"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan
(1) Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının ayrı ayrı kabul edilmesine,
(2) Kabul edilen Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
(3) Şirketimizin 26.03.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen ve SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizde yer alan Kâr Dağıtım Politikasının da Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
(4) Kabul edilen Bilgilendirme Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
Karar verilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979838
BIST
17:221.769
En Yüksek
|Değişim
|: -2,76%
|| -50,19
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.761
17:2212,5114
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 0,5116
|Açılış
|: 12,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,6862
En Düşük
11,9402
17:2214,1250
En Yüksek
|Değişim
|: 4,88%
|| 0,6576
|Açılış
|: 13,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
14,3282
En Düşük
13,3965
17:22722,69
En Yüksek
|Değişim
|: 4,69%
|| 32,39
|Açılış
|: 722,69
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
737,01
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler17:22
|ARMDA
|63,25
|4.842.782
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.631.119
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|136.818.992
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|27.898.239
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|22.819.891
|% 9,99
|
|IDEAS
|33,54
|48.395.638
|% -9,98
|
|TAVHL
|26,56
|410.571.469
|% -9,97
|
|THYAO
|16,91
|3.123.552.484
|% -9,96
|
|PGSUS
|88,15
|628.605.045
|% -9,96
|
|LUKSK
|51,20
|16.385.800
|% -9,94
|
|THYAO
|16,91
|3.123.552.484
|% -9,96
|
|SASA
|39,24
|1.613.840.708
|% 0,26
|
|GARAN
|11,42
|1.611.593.566
|% -2,73
|
|YKBNK
|3,18
|1.198.340.001
|% -4,50
|
|HALKB
|4,98
|1.186.892.452
|% -5,14
|
|YKBNK
|3,18
|1.198.340.001
|% -4,50
|
|EKGYO
|2,20
|788.673.372
|% -0,45
|
|HALKB
|4,98
|1.186.892.452
|% -5,14
|
|THYAO
|16,91
|3.123.552.484
|% -9,96
|
|MOBTL
|1,67
|273.408.490
|% 0,00
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,4449
|12,5114
|% 4,26
|
|Euro
|14,0533
|14,1250
|% 4,88
|
|Sterlin
|16,6369
|16,7203
|% 4,38
|
|Frank
|13,4670
|13,5481
|% 5,46
|
|Riyal
|3,3265
|3,3432
|% 4,31
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|15,91
|
|Altın Gr.
|719
|720
|29,21
|
|Cumhuriyet
|4.746
|4.818
|198,00
|
|Tam
|4.720
|4.844
|195,58
|
|Yarım
|2.281
|2.343
|94,61
|
|Çeyrek
|1.144
|1.171
|47,30
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,36
|9,37
|0,25
|
|B. Petrol
|77,50
|77,50
|-4,72
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:35GLYHO
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 997, 411 adet işlem
-
17:34BAGFS
Yüzde -60.77 oranında düşüşle 10.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 040, 721 adet işlem
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 99 kaybederek (% -3.22 ) 1, 564
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, DOBUR, RAYSG, YONGA, OZBAL, RTALB, TRILC, PRKAB, KONKA, ANGEN
-
17:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, THYAO, IDEAS, PGSUS