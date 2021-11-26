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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.11.2021 16:38
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.11.2021 tarih ve 2021/20 sayılı toplantısında,
"Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulan ve ekte yer alan
(1) Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının ayrı ayrı kabul edilmesine,
(2) Kabul edilen Ücret Politikası ile Bağış ve Yardım Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
(3) Şirketimizin 26.03.2021 tarih ve 2021/02 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilen ve SPK'nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış izahnamemizde yer alan Kâr Dağıtım Politikasının da Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,
(4) Kabul edilen Bilgilendirme Politikasının Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,
Karar verilmiştir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979838


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