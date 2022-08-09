***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2022 18:46
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 2.çeyrek konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan yatırımcı sunumu ve bilgi notunu ekte tüm yatırımcılarımızın ve kamouyunun bilgisine sunulmuştur.
Kamuoyuna Saygıyla Sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053676
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,9121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0375
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,2979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.032,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.032,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8873
|17,9121
|% -0,21
|
|Euro
|18,2738
|18,2979
|% 0,00
|
|Sterlin
|21,5499
|21,6580
|% -0,19
|
|Frank
|18,6822
|18,7948
|% -0,05
|
|Riyal
|4,7437
|4,7675
|% -0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|6,51
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,84
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.986
|-1,00
|
|Yarım
|3.368
|3.416
|0,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,51
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|96,00
|96,00
|-0,65
|