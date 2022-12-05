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***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.12.2022 11:47
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

             11/08/2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Yönetmeliği kapsamında bugüne kadar çatı uygulamalı gerçekleştirilen ve tüketim tesisiyle aynı ölçüm noktasında yer alan üretim tesisleriyle, mevcuttaki tüketim tesisi değişmemek kaydıyla ilgili kişilerce herhangi bir kurulu güç ve dağıtım bölgesi sınırı olmaksızın, kendilerine ait aynı tarife grubundaki tüketim tesisleri ilişkilendirilebilir hale gelmiştir. 
Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun  05.12.2022 tarih ve 2022/23 sayılı toplantısında,  Şirketimizin  
-  İzmir Tire' de bulunan üretim tesisindeki uygun alanların güneş panelleri ile kaplanmasına,
- Bu proje çerçevesinde yaklaşık 3.600 metrekare alana güneş paneli yerleştirilerek 735 KWP elektrik üretimi gerçekleştirilmesine
 
karar verilmiş olup, söz konusu güneş enerjisi yatırımının 2023 yılı birinci çeyreği içerisinde faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Elektrik üretilmesi için toplam 9.000.000,00 – 10.000.000,00 TL arasında yatırım yapılması öngörülmekte olup, bu yatırımın, yatırım teşvik ile yapılması kapsamında başvuru işlemleri başlatılacaktır. Yatırım tamamlandığında Şirketimizin üretim faaliyetlerinde ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin yaklaşık %16-20 sinin bu santralden karşılanması hedeflenmektedir.
Yapılacak bu Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımıyla, şirketimiz açısından önemli bir maliyet kalemi olan elektrik enerjisi, yatırım maliyeti dışında herhangi bir maliyeti bulunmayan yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanacaktır. Böylece, sürdürülebilir gelecek vizyonumuz çerçevesinde, Şirketimizce bir taraftan düşük karbon salınımıyla ülkemizin temiz enerji üretimine destek olunurken, diğer taraftan enerji maliyetlerimizin azaltılması ve bunun sonucunda karlılık ve verimliliğimizin  artırılması hedeflenmektedir.
Konu ile alakalı önemli gelişmeler ortaya çıktıkça kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084253


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