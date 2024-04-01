Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2024 18:24
***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz paylarında oluşabilecek likidite sorununun yatırımcıları olumsuz yönde etkilememesi amacıyla, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda likidite sağlayıcılık uygulamaları çerçevesinde "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş." ile Likidite Sağlayıcılık hizmeti anlaşması yapılmıştır. Likidite Sağlayıcılık işlemlerine, Borsa İstanbul A.Ş.'nin iznini takiben başlanması planlanmaktadır. 
Likidite Sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirecek münhasır yatırım kuruluşu olarak seçilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, nezdinde Şirketimiz adına açılan "likidite sağlayıcılığı müşteri hesabı" üzerinden mevzuata uygun olarak işlem yapılacaktır. 
Likidite sağlayıcılık faaliyeti, kapsam dahilindeki sermaye?piyasası araçlarının likiditesini, dolayısıyla bu araçların işlem görme?kabiliyetini artırmaya yönelik isteğe bağlı bir faaliyet olup, fiyat?istikrarını sağlamaya yönelik bir faaliyet değildir. 
Likidite sağlayıcı,?görevlendirildiği sermaye piyasası aracında kendi namına Şirketimiz hesabına alım /satım emirleri ileterek, gerekli gördüğü zamanlarda likiditeye katkı?sağlayacaktır. 
Likidite sağlayıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlem?miktarını, hacmini ve işlemleri pay bazında alış ve satış olarak, iki haftada?bir izleyen haftanın en geç ikinci işlem günü mevzuatta belirlenen formata?uygun olarak KAP'ta ilan edecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'ta yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265238


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.158
Değişim :  0,17% |  15,14
Açılış :  9.234  
Önceki Kapanış :  9.142  
En Düşük
8.962 En Yüksek
9.259
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 13,97 1.009.256.399 % 10,00  
SELVA 17,05 57.048.722 % 10,00  
ISATR 1.896.897,50 1.896.898 % 10,00  
ERSU 47,40 71.732.529 % 9,98  
EUKYO 28,44 17.442.713 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,1145 32,1439 % -0,79  
Euro 34,4438 34,6076 % -1,23  
Sterlin 40,3629 40,5652 % -2,66  
Frank 35,5640 35,7422 % -2,35  
Riyal 8,5771 8,6201 % -2,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,97 25,00 % 0,66  
Platin 901,32 903,05 % 0,66  
Paladyum 997,24 999,47 % 0,66  
Brent Pet. 87,87 87,87 % 0,66  
Altın Ons 2.238,51 2.238,81 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru