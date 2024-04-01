***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarında oluşabilecek likidite sorununun yatırımcıları olumsuz yönde etkilememesi amacıyla, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda likidite sağlayıcılık uygulamaları çerçevesinde "Piramit Menkul Kıymetler A.Ş." ile Likidite Sağlayıcılık hizmeti anlaşması yapılmıştır. Likidite Sağlayıcılık işlemlerine, Borsa İstanbul A.Ş.'nin iznini takiben başlanması planlanmaktadır.Likidite Sağlayıcılık işlemlerini gerçekleştirecek münhasır yatırım kuruluşu olarak seçilen Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile imzalanan sözleşme çerçevesinde, nezdinde Şirketimiz adına açılan "likidite sağlayıcılığı müşteri hesabı" üzerinden mevzuata uygun olarak işlem yapılacaktır.Likidite sağlayıcılık faaliyeti, kapsam dahilindeki sermaye?piyasası araçlarının likiditesini, dolayısıyla bu araçların işlem görme?kabiliyetini artırmaya yönelik isteğe bağlı bir faaliyet olup, fiyat?istikrarını sağlamaya yönelik bir faaliyet değildir.Likidite sağlayıcı,?görevlendirildiği sermaye piyasası aracında kendi namına Şirketimiz hesabına alım /satım emirleri ileterek, gerekli gördüğü zamanlarda likiditeye katkı?sağlayacaktır.Likidite sağlayıcı, bu kapsamda gerçekleştirdiği işlem?miktarını, hacmini ve işlemleri pay bazında alış ve satış olarak, iki haftada?bir izleyen haftanın en geç ikinci işlem günü mevzuatta belirlenen formata?uygun olarak KAP'ta ilan edecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'ta yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265238BIST