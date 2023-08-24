***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MEDTR*** MEDİTERA TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAltera Dış Ticaret A.Ş. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması 20000000 20000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkMeditera Medical LTD. Tıbbi Malzeme Ticareti (İthalatı, İhracatı, Alımı, Satımı ve Pazarlaması) 3100000 3100000 GBP 100 Bağlı OrtaklıkAltera Medikal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Silikon ve Plastik Bazlı Hammaddelerden Tıbbi Malzeme ve Medikal Parça Üretimi, Pazarlaması ve Satışı 31000000 20150000 TRY 65 Bağlı OrtaklıkS&Mohr İplik Fabrikaları A.Ş. Her tür ve ebatta ameliyat iplikleri ve iğneleri de dahil olmak üzere, her türlü ip ve iplik üretimi 30548700 14968863 TRY 49 İştirakS&Mohr America S.A de C.V. Plastikten Tıbbi Malzeme Üretimi (Solunum Sistemleri) 19156300 8620335 MXN 45 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189364BIST