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MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.03.2020 10:47
GÜNCEL HABERLER



MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
BİRSEN UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yok Yeminli Mali Müşavir 29

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
BİRSEN UÇAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824849


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKSN 3,54 6.201.005 % 14,94  
OYAYO 7,77 3.828.792 % 14,94  
UTPYA 5,38 6.646.523 % 10,93  
VAKKO 6,00 64.823.008 % 8,50  
BURCE 8,24 15.045.655 % 7,99  
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Sterlin 7,8737 7,9132 % -0,35  
Frank 6,4313 6,4701 % -0,08  
Riyal 1,6174 1,6255 % -0,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.678 1.678 4,56  
Altın Gr. 327 327 -1,76  
Cumhuriyet 2.152 2.186 23,00  
Tam 2.144 2.198 23,51  
Yarım 1.036 1.063 11,38  
Çeyrek 520 532 5,68  
Gümüş.Ons 17,35 17,37 -0,09  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,04  
B. Petrol 49,11 49,11 -0,88  
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