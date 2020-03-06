MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.03.2020 10:47
MEGA GLOBAL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
BİRSEN UÇAR Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir Yok Yeminli Mali Müşavir 29
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
BİRSEN UÇAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824849
BIST
11:42109.948
En Yüksek
|Değişim
|: -1,67%
|| -1.867,19
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.690
11:426,0833
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0303
|Açılış
|: 6,0760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
11:426,8610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0081
|Açılış
|: 6,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
11:42327,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,21
|Açılış
|: 327,79
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|3,54
|6.201.005
|% 14,94
|
|OYAYO
|7,77
|3.828.792
|% 14,94
|
|UTPYA
|5,38
|6.646.523
|% 10,93
|
|VAKKO
|6,00
|64.823.008
|% 8,50
|
|BURCE
|8,24
|15.045.655
|% 7,99
|
|OSMEN
|6,04
|806
|% -9,85
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|PENGD
|3,99
|15.461.210
|% -9,52
|
|GARFA
|4,78
|6.876.843
|% -7,90
|
|KRONT
|19,17
|8.019.262
|% -6,94
|
|THYAO
|11,44
|404.086.589
|% -2,31
|
|ASELS
|29,60
|258.629.805
|% -2,25
|
|EREGL
|9,00
|247.233.305
|% 2,86
|
|GARAN
|10,06
|161.941.059
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,45
|136.382.784
|% -3,16
|
|ODAS
|2,09
|134.669.848
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,45
|136.382.784
|% -3,16
|
|KARSN
|1,85
|97.755.200
|% -3,14
|
|EKGYO
|1,43
|58.713.628
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,29
|48.453.980
|% -3,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8737
|7,9132
|% -0,35
|
|Frank
|6,4313
|6,4701
|% -0,08
|
|Riyal
|1,6174
|1,6255
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|4,56
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,37
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,11
|49,11
|-0,88
|