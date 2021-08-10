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***MEGAP* *ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

10.08.2021 13:58



***MEGAP******ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )

İlgili Şirketler [ARDYZ, MEGAP]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

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Bildirim İçeriği

Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri

Açıklamalar

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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 75 11/08/2021
MEGA POLIETILEN 79 11/08/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956861


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RODRG 17,84 2.000.364 % 9,99  
SELGD 6,17 20.390.848 % 9,98  
SNKRN 28,00 1.157.881 % 9,98  
PENTA 59,00 16.701.246 % 9,97  
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15:53 Alış Satış %  
Dolar 8,6011 8,6043 % -0,39  
Euro 10,0818 10,0863 % -0,74  
Sterlin 11,8766 11,9362 % -0,36  
Frank 9,2779 9,3338 % -0,66  
Riyal 2,2856 2,2971 % -0,42  
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15:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.729 1.729 -1,07  
Altın Gr. 478 478 -2,31  
Cumhuriyet 3.182 3.230 -27,00  
Tam 3.163 3.243 -27,44  
Yarım 1.529 1.569 -13,27  
Çeyrek 767 784 -6,64  
Gümüş.Ons 23,24 23,27 -0,19  
Gümüş Gr. 6,44 6,44 -0,07  
B. Petrol 69,72 69,72 0,68  
Seans Raporu 15:53
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