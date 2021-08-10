***MEGAP* *ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
10.08.2021 13:58
***MEGAP******ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [ARDYZ, MEGAP]
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Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
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Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 75 11/08/2021
MEGA POLIETILEN 79 11/08/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956861
BIST
15:531.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,18
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.440
En Düşük
1.426
15:538,6043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0340
|Açılış
|: 8,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:5310,0863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0749
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
15:53478,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -2,12
|Açılış
|: 478,07
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
476,93
BIST En Aktif Hisseler15:53
|KARYE
|11,88
|103.687.109
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.000.364
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.390.848
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.701.246
|% 9,97
|
|FADE
|9,89
|53.943.143
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.907.697
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,41
|124.824.337
|% -9,80
|
|MRSHL
|244,70
|3.691.042
|% -7,83
|
|BASCM
|11,10
|439.673
|% -7,11
|
|SISE
|8,36
|1.077.361.855
|% 2,20
|
|EREGL
|19,63
|1.007.092.469
|% -4,34
|
|GENIL
|15,64
|822.785.889
|% 9,37
|
|GARAN
|9,09
|743.357.240
|% -0,55
|
|KRDMD
|7,94
|648.726.020
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,47
|406.398.776
|% 1,23
|
|SISE
|8,36
|1.077.361.855
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,86
|173.321.624
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,94
|648.726.020
|% -0,38
|
|GARAN
|9,09
|743.357.240
|% -0,55
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6011
|8,6043
|% -0,39
|
|Euro
|10,0818
|10,0863
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,8766
|11,9362
|% -0,36
|
|Frank
|9,2779
|9,3338
|% -0,66
|
|Riyal
|2,2856
|2,2971
|% -0,42
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-1,07
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.163
|3.243
|-27,44
|
|Yarım
|1.529
|1.569
|-13,27
|
|Çeyrek
|767
|784
|-6,64
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|0,68
|
Seans Raporu
15:53
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-
16:05GOODY
Yüzde 7.03 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 249, 297 adet işlem
-
16:04BIMAS
Yüzde 5.80 oranında artışla 68.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 614, 426 adet işlem
-
16:02FORMT
Yüzde 7.69 oranında artışla 1.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 605, 335 adet işlem
-
16:00DERHL
Yüzde 4.50 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 375, 162 adet işlem
-
15:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 23 artarak (% 0.41 ) 1, 270