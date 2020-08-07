***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
07.08.2020 08:47
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler MEGAP
İlgili Şirket Ünvanı MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 13.221.450,25
Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.442.900,5
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 13.221.450,25
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 97.127,39
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 10.08.2020
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 11.08.2020
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 MEGAP-TR.pdf
EK: 2 ENG-MEGAP.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866263
BIST