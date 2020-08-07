***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar









***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )Özet Bilgi Birincil Piyasa DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler MEGAPİlgili Şirket Ünvanı MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan PaylarMevcut Sermaye (TL) 13.221.450,25Ulaşılacak Sermaye (TL) 26.442.900,5Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 13.221.450,25Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)B Grubu, MEGAP, TREMEGA00011 97.127,39Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 10.08.2020Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 11.08.2020Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.Satılacak Payların Niteliği Kaydi PayBaşvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 MEGAP-TR.pdfEK: 2 ENG-MEGAP.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866263BIST