***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.07.2020 09:03
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 28/07/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862260
BIST
10:251.196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.194
10:256,8856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0248
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8939
En Düşük
6,8454
10:258,0682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0036
|Açılış
|: 8,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,1121
En Düşük
8,0435
10:25429,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,25
|Açılış
|: 429,28
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
426,80
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|9.035.203
|% 10,00
|
|PKENT
|789,00
|743.238
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|228.838
|% 10,00
|
|BURVA
|71,00
|7.693.024
|% 9,99
|
|VKFYO
|10,80
|2.497.846
|% 9,98
|
|YONGA
|25,34
|45.181
|% -9,88
|
|MERIT
|32,54
|31.238
|% -7,45
|
|ARTI
|1,75
|30.587
|% -5,41
|
|RODRG
|2,53
|29.601
|% -5,24
|
|TMPOL
|7,84
|75.558
|% -4,97
|
|ASELS
|38,16
|463.508.118
|% 1,27
|
|GUSGR
|5,78
|269.077.331
|% 2,12
|
|EKGYO
|2,34
|151.637.043
|% 0,86
|
|GSDHO
|2,74
|123.531.615
|% 4,58
|
|DOCO
|404,20
|121.513.588
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,34
|151.637.043
|% 0,86
|
|IHLAS
|0,97
|53.169.737
|% -2,02
|
|GUSGR
|5,78
|269.077.331
|% 2,12
|
|IHLGM
|1,82
|83.977.883
|% -0,55
|
|GSDHO
|2,74
|123.531.615
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8377
|8,8821
|% 0,18
|
|Frank
|7,4454
|7,4902
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8315
|1,8406
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.926
|-16,59
|
|Altın Gr.
|429
|429
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.832
|5,60
|
|Tam
|2.886
|2.913
|5,80
|
|Yarım
|1.401
|1.422
|2,80
|
|Çeyrek
|703
|712
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,63
|-0,99
|
|Gümüş Gr.
|5,38
|5,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|44,13
|44,13
|0,23
|