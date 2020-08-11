***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.08.2020 09:11
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.BE (Kaydi Pay, Miktar: 97.127,390 TL nominal, Aracı: PIT, Kapanış Tarihi : 11.08.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867819
BIST
10:271.094
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 17,99
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.094
En Düşük
1.082
10:277,2945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0432
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:278,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0467
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:27469,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -8,59
|Açılış
|: 469,86
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
469,09
BIST En Aktif Hisseler10:27
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|BFREN
|859,10
|1.142.603
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.173.302
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,65
|450.643.833
|% 3,44
|
|EKGYO
|2,02
|218.387.496
|% 2,02
|
|KARSN
|3,10
|123.334.608
|% 5,80
|
|BIMAS
|66,15
|118.063.355
|% 2,24
|
|GARAN
|6,62
|81.584.007
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,02
|218.387.496
|% 2,02
|
|KARSN
|3,10
|123.334.608
|% 5,80
|
|ASELS
|18,65
|450.643.833
|% 3,44
|
|YKBNK
|2,07
|47.493.677
|% 1,47
|
|CEMAS
|1,61
|31.351.099
|% 1,26
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2925
|7,2945
|% -0,59
|
|Euro
|8,5603
|8,5690
|% -0,54
|
|Sterlin
|9,4901
|9,5377
|% -0,77
|
|Frank
|7,9293
|7,9770
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9367
|1,9464
|% -0,72
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.005
|-22,52
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-8,51
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,10
|28,14
|-1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,27
|
|B. Petrol
|45,08
|45,08
|0,09
|