***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
11.08.2022 09:14
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E % 152,82549 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 2,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054405
BIST
18:102.830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
0
En Düşük
0
18:1017,9353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0663
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9391
En Düşük
17,8065
18:1018,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1068
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5216
En Düşük
18,3586
18:101.028,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,88
|Açılış
|: 1.028,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.030,68
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler18:10
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|MEGAP
|6,70
|49.971.263
|% 152,82
|
|YYAPI
|1,22
|60.372.690
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,12
|4.139.450
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,72
|186.895.792
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,22
|60.372.690
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,12
|4.139.450
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,72
|186.895.792
|% 0,00
|
|OBASE
|18,57
|248.621.822
|% 0,00
|
|RUBNS
|18,40
|55.258.020
|% 0,00
|
|THYAO
|60,15
|5.512.035.917
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,80
|2.205.997.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|GARAN
|16,70
|1.919.364.348
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.968.283.937
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,41
|2.698.434.324
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|868.235.743
|% 0,00
|
|ODAS
|4,00
|1.300.740.344
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,04
|1.538.392.334
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9311
|17,9385
|% 0,39
|
|Euro
|18,4885
|18,5139
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,8149
|21,9243
|% 0,23
|
|Frank
|18,9412
|19,0553
|% 0,32
|
|Riyal
|4,7584
|4,7822
|% 0,40
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-6,99
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.902
|6.967
|-17,00
|
|Yarım
|3.363
|3.406
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.687
|1.702
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,51
|20,54
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|97,61
|97,61
|0,21
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
-
17:59GRNYO
Yüzde 8.43 oranında artışla 3.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 168, 394 adet işlem
-
17:58DESA
Yüzde 4.90 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 434, 867 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:57MEGAP
Yüzde 5.23 oranında artışla 6.64 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 409, 412 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 26 artarak (% 1.64 ) 3, 046