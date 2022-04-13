***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [MEGAP]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıBerat Batuhan KÜÇÜK46743345Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/05/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020184BIST