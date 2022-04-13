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***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

13.04.2022 19:43
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu


***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

         Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin  5. maddesi çerçevesinde, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGAP.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 14/04/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve  Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    Berat Batuhan KÜÇÜK
    46743345

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 13/05/2022'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020184


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Cumhuriyet 6.142 6.234 5,00  
Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,75 25,77 0,40  
Gümüş Gr. 12,09 12,11 0,20  
B. Petrol 109 109 3,89  
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