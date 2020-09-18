***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***MEGAP*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [MEGAP]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıMEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi18/09/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi18/09/2020Sıra Açma Saati17:50AçıklamalarMEGAP.E sırası şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) durdurmaya konu özel durum açıklamalarını yapmış olması nedeniyle saat 17:50'de Tek Fiyat Emir Toplama bölümünde yeniden işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875708BIST