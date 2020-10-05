***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.10.2020 15:14
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878209
BIST
18:051.161
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 15,68
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.161
En Düşük
1.151
18:057,7649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0069
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7883
En Düşük
7,7213
18:059,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0597
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1652
En Düşük
9,0574
18:05477,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,90
|Açılış
|: 477,77
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
478,80
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|5,94
|113.019.695
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|102.104.345
|% 10,00
|
|FORMT
|4,40
|32.723.030
|% 10,00
|
|ITTFH
|5,72
|138.007.060
|% 10,00
|
|ARMDA
|62,15
|14.884.328
|% 10,00
|
|TKURU
|754,60
|1.325.832
|% -10,00
|
|YONGA
|39,60
|5.268.121
|% -10,00
|
|KAPLM
|17,51
|1.486.187
|% -9,88
|
|RODRG
|10,54
|5.650.947
|% -9,06
|
|DENGE
|4,44
|1.283.310
|% -5,53
|
|SISE
|7,04
|1.254.777.286
|% 0,00
|
|ASELS
|18,72
|864.561.933
|% 1,74
|
|GARAN
|7,17
|740.885.806
|% 0,84
|
|KRDMD
|3,50
|681.136.092
|% 1,74
|
|THYAO
|10,68
|545.981.884
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,50
|681.136.092
|% 1,74
|
|EKGYO
|1,77
|331.944.447
|% 1,72
|
|SISE
|7,04
|1.254.777.286
|% 0,00
|
|GSDHO
|2,23
|369.502.341
|% 4,69
|
|ODAS
|3,02
|416.981.182
|% 3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7584
|7,7649
|% 0,09
|
|Euro
|9,1461
|9,1563
|% 0,66
|
|Sterlin
|10,0379
|10,0882
|% 0,31
|
|Frank
|8,4428
|8,4937
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0620
|2,0723
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|14,63
|
|Altın Gr.
|478
|478
|4,06
|
|Cumhuriyet
|3.151
|3.198
|11,00
|
|Tam
|3.142
|3.221
|17,55
|
|Yarım
|1.518
|1.558
|8,49
|
|Çeyrek
|762
|779
|4,25
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,32
|0,57
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,16
|
|B. Petrol
|41,58
|41,58
|2,31
|
Seans Raporu
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