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***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

06.10.2020 10:08
GÜNCEL HABERLER



***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

İlgili Şirketler [MEGAP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878486


BIST




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 85,80 1.520.891 % 10,00  
DYOBY 10,91 44.825.747 % 9,98  
UZERB 37,90 11.976 % 9,98  
EMNIS 58,40 463.871 % 9,98  
TACTR 16,88 933.025 % 9,97  
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11:23 Alış Satış %  
Dolar 7,7689 7,7734 % 0,11  
Euro 9,1482 9,1565 % 0,08  
Sterlin 10,0312 10,0816 % -0,18  
Frank 8,4495 8,5004 % -0,02  
Riyal 2,0631 2,0735 % -0,03  
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11:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.908 1.908 -5,52  
Altın Gr. 476 476 -1,27  
Cumhuriyet 3.151 3.198 11,00  
Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,20 24,25 -0,14  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,03  
B. Petrol 41,28 41,28 -0,01  
Seans Raporu 11:23
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