***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:47
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883008
BIST
15:021.205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -6,08
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:027,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,1269
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:029,3934
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1293
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:02488,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 4,97
|Açılış
|: 488,46
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:02
|KARTN
|1.125,70
|1.222.510
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.244.761
|% 9,99
|
|YAPRK
|45,42
|1.917.461
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.444.361
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,24
|2.544.640.870
|% -3,85
|
|TSKB
|1,82
|2.263.861.978
|% 7,69
|
|AKBNK
|5,22
|663.943.591
|% -3,33
|
|VAKBN
|4,18
|571.698.776
|% -3,69
|
|SKBNK
|2,02
|566.369.278
|% 2,54
|
|TSKB
|1,82
|2.263.861.978
|% 7,69
|
|GARAN
|7,24
|2.544.640.870
|% -3,85
|
|SKBNK
|2,02
|566.369.278
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,29
|549.041.932
|% -3,78
|
|VAKBN
|4,18
|571.698.776
|% -3,69
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9340
|7,9396
|% 1,62
|
|Euro
|9,3856
|9,3934
|% 1,40
|
|Sterlin
|10,3660
|10,4180
|% 1,23
|
|Frank
|8,7165
|8,7690
|% 1,41
|
|Riyal
|2,1104
|2,1210
|% 1,62
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|-9,80
|
|Altın Gr.
|490
|490
|6,31
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.221
|3.304
|26,09
|
|Yarım
|1.557
|1.598
|12,62
|
|Çeyrek
|781
|799
|6,31
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,87
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|42,07
|42,07
|0,36
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 76 kaybederek (% -0.80 ) 1, 326
-
15:17XU100
Endeks 1, 205 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 16, 465.00 milyon TL de
-
15:17AKFGY
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 236, 966 adet işlem
-
15:12XU100
Endeks 1, 204 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 63 altında . İşlem hacmi 16, 271.00 milyon TL de
-
15:12KLGYO
Yüzde -5.21 oranında düşüşle 14.00 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 712, 423 adet işlem