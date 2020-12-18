***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.12.2020 15:06
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MEGAP]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893837
BIST
16:201.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,07
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
16:207,6613
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0414
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6520
16:209,3939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0639
|Açılış
|: 9,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,3838
16:20464,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,80
|Açılış
|: 464,97
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ALCAR
|281,10
|36.693.590
|% 9,98
|
|SMART
|8,27
|25.495.128
|% 9,97
|
|HLGYO
|4,19
|87.696.235
|% 9,97
|
|BRYAT
|460,40
|52.942.372
|% 9,96
|
|SNPAM
|25,40
|6.334.317
|% 9,96
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|KARTN
|3.015,10
|503.526.647
|% -9,75
|
|RAYSG
|20,50
|18.290.499
|% -7,82
|
|THYAO
|13,04
|1.938.572.566
|% 0,23
|
|PGSUS
|74,70
|1.238.981.388
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,20
|1.138.849.472
|% 2,80
|
|GARAN
|9,84
|945.320.864
|% 0,72
|
|TCELL
|16,20
|894.334.429
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,20
|1.138.849.472
|% 2,80
|
|TSKB
|1,77
|888.399.060
|% 5,36
|
|ISGYO
|2,44
|472.028.311
|% 6,55
|
|ODAS
|3,99
|638.506.850
|% 1,53
|
|GSDHO
|2,45
|388.232.661
|% 4,26
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6585
|7,6613
|% -0,54
|
|Euro
|9,3867
|9,3939
|% -0,68
|
|Sterlin
|10,3223
|10,3740
|% -0,87
|
|Frank
|8,6341
|8,6861
|% -0,41
|
|Riyal
|2,0381
|2,0483
|% -0,44
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|3,79
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.081
|3.128
|-34,00
|
|Tam
|3.066
|3.144
|-34,31
|
|Yarım
|1.482
|1.521
|-16,60
|
|Çeyrek
|743
|760
|-8,30
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|-0,13
|
Seans Raporu
16:20
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16:31MARKA
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16:28
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Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 19, 920.00 milyon TL de
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16:28TSKB
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