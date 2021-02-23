***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.02.2021 10:00
***MEGAP*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MEGAP.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911577
BIST
18:051.558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,42
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.558
En Düşük
1.558
18:057,0393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0183
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0497
En Düşük
7,0039
18:058,5728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0400
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5845
En Düşük
8,5250
18:05409,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,60
|Açılış
|: 409,83
|
|Önceki Kapanış
|: 408,23
|
410,56
En Düşük
407,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|43,80
|6.139.871
|% 140,41
|
|AKSUE
|14,49
|7.408.670
|% 78,11
|
|SKTAS
|5,80
|21.470.482
|% 0,00
|
|USAK
|2,57
|182.786.622
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 0,00
|
|SKTAS
|5,80
|21.470.482
|% 0,00
|
|USAK
|2,57
|182.786.622
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 0,00
|
|SISE
|7,46
|1.131.698.785
|% 0,00
|
|OZKGY
|5,58
|73.500.963
|% 0,00
|
|KOZAL
|138,50
|2.271.612.163
|% 0,00
|
|SASA
|40,34
|2.228.744.093
|% 0,00
|
|THYAO
|12,64
|1.901.073.778
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% 0,00
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,57
|1.756.049.587
|% 0,00
|
|TSKB
|1,78
|629.566.553
|% 0,00
|
|KARSN
|5,58
|1.527.115.455
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,43
|584.532.048
|% 0,00
|
|ODAS
|4,12
|905.408.559
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0365
|7,0393
|% 0,26
|
|Euro
|8,5644
|8,5728
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,8658
|9,9153
|% 0,29
|
|Frank
|7,8230
|7,8701
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8708
|1,8802
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|1,90
|
|Altın Gr.
|410
|410
|1,60
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|28,05
|28,09
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|65,23
|65,23
|0,87
|